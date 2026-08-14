Ciucu: Montăm șina de tramvai sub Podul Constanța. Ne-am propus să terminăm în următoarele trei săptămâni

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri că s-a început montarea șinei de tramvai sub Podul Constanța, un tronson pe care Municipalitatea și-a propus să-l termine complet în următoarele trei săptămâni, astfel încât, odată cu începerea școlii, mașinile să poată circula pe două benzi pe sens și traficul să fie mai fluid.

Ciucu a precizat într-o postare pe Facebook că porțiunea de la Podul Constanța face parte din lotul 4, lung de 6,7 kilometri (pe Bd. Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei și câteva străzi adiacente).

Potrivit primarului, este un lot complex, cu multe rețele de înlocuit, cu reabilitări de colectoare.

‘Pe majoritatea lotului suntem la stadiul de săpături și înlocuit rețele din subteran. La Podul Constanța, însă, lucrările sunt în stadiul cel mai avansat. Pentru că este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens, ne-am mobilizat și am făcut toate eforturile pentru a înainta cu lucrările, astfel încât să finalizăm șantierul până în septembrie. Lucrăm la foc continuu, inclusiv pe timpul nopții și în weekenduri’, a transmis Ciucu.

El a adăugat că vineri a început montarea de șină de tramvai și pe Bd. 1 Decembrie, parte din lotul 1, și urmează pe Bd. Basarabia.