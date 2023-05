Clinica Socială de Stomatologie Sf. Ioan, adresată persoanelor cu o situaţie materială dificilă, primeşte susţinere exclusivă din partea Clinicilor Dentare Dr. Leahu

După trei ani de activitate în domeniul asistenței medicale stomatologice dedicate persoanelor fără venituri sau cu venituri mici, desfășurate prin susținerea mai multor parteneri, Clinica Socială de Stomatologie își continuă misiunea exclusiv prin eforturile echipei Clinicile Dentare Dr. Leahu, sub o nouă identitate – Clinica Socială de Stomatologie Sf. Ioan și cu suportul unei organizații non-guvernamentale care va duce inițiativa la un nivel de maturitate. Reţeaua îşi propune să susțină costurile de operare în valoare de peste 125 000 lei pe lună.

Din momentul deschiderii Clinicii Sociale de Stomatologie în 2020, peste 1450 de oameni cu o situație materială delicată au beneficiat de servicii de profilaxie și tratamente stomatologice, fiind realizate în total peste 11 500 de manopere, cu o valoare cumulată de aproximativ 1,8 milioane lei. Circa 140 de medici stomatologi de diferite specializări, dintre care 120 de medici rezidenți, au asigurat continuitatea serviciilor medicale stomatologice, ceilalți medici stomatologi din echipa Clinicile Dentare Dr. Leahu dorind să își aducă aportul în mod voluntar pentru binele comunității locale.

“Încă din 2020, din momentul Stării de Urgență, în care am fost singura rețea de la nivel național care a rămas deschisă și a asigurat urgențele pentru populație, ne-am dat seama de nevoia reală a oamenilor de a beneficia de servicii de asistență medicală stomatologică, indiferent de context, de condiția lor materială, de existența unei decontări, de vârstă sau de starea de sănătate. Alături de echipă și de alți parteneri, am pornit acest demers cu ideea simplă în minte de a contribui necondiționat la binele oamenilor și de a fi alături de aceștia atunci când au nevoie de noi. Am demonstrat în ultimii trei ani că avem un model funcțional, că echipa noastră este foarte motivată să contribuie la rândul său, mai ales că este implicată și în alte demersuri de voluntariat, și că impactul nostru este vizibil. De aceea, ne-am hotărât să ducem mai departe inițiativa sub o platformă mai puternică, ce va crea posibilitatea de a servi mai mulți oameni și care va fi sustenabilă pentru foarte mult timp. Ceea ce facem acum prin Clinica Socială de Stomatologie Sf. Ioan și prin înființarea asociației care susține inițiativa, este că pornim construcția locului în care oamenii cu posibilități materiale reduse, care, altfel, nu ar beneficia de sănătate dentară, își pot rezolva problemele la standardul vremurilor noastre și își pot regăsi demnitatea. Este forma noastră de a întoarce comunității tot ceea ce am creat în ultimul deceniu”, declară Dr. Ionuț Leahu, CEO și fondator Clincile Dentare Dr. Leahu.

Clinica Socială de Stomatologie Sf. Ioan își va continua activitatea pentru moment în aceeași locație de pe Strada Louis Blanc, nr.9A, având patru cabinete dentare și un centru de radiologie. O echipă de 40 de medici stomatologi de diferite specializări (parodontologie, endodonție, chirurgie, protetică), medici voluntari cu experiență și medici rezidenți, sub îndrumarea medicilor coordonatori, este pregătită să asigure continuitatea serviciilor de asistență medicală stomatologică. Serviciile acoperite sunt de terapie-odontologie (tratament de urgență al traumatismelor dento-alveolare, tratamentul cariei, detartraj etc.), endodonție, paradontologie, chirurgie, protetică, ortodonție și radiologie. În funcție de condițiile sociale ale pacienților, tratamentele sunt complet gratuite, în cazul persoanelor fără niciun venit, sau la prețuri reduse, pentru cei care au venituri mici.

“În calitate de lider al pieței de stomatologie, ne-am asumat un rol mare care se duce pe două direcții. Pe de o parte, ne propunem să susținem pe termen lung investiția pentru comunitatea cu o situație materială fragilă. Dacă ne uităm numai la București, sunt zeci de mii de oameni fără venituri sau fără asigurări care nu își pot permite aproape niciun serviciu medical. Către ei ne îndreptăm și ne propunem ca, în timp, să depășim spațiul fix al unei clinici și să deservim, prin cabinete mobile, persoane aflate în aziluri de bătrâni, centre de copii sau oriunde putem ajuta, astfel încât să aibă acces la serviciile noastre toate categoriile de persoane pentru care medicul dentist este inaccesibil. Pe de altă parte, având propriul centru de formare de specialiști și fiind avizați ca parteneri ai universităților, în special pentru că în domeniul nostru te poți perfecționa pe o anumită specializare imediat după facultate, considerăm că aceasta este o platformă care dă posibilitatea medicilor rezidenți de a se forma în practica curentă. Este menirea noastră de a ne aduce contribuția și la viitorul industriei stomatologice”, adaugă Dr. Ionuț Leahu.

Pentru a îndeplini obiectivul de termen mediu prin care serviciile stomatologice să ajungă la mai multe persoane fără posibilități, printr-o dezvoltare accelerată a infrastructurii, fie alocând un spațiu extins, fie prin cabinete mobile, asociația va demara o campanie națională de fundraising – Sănătatea orală începe cu responsabilitate – prin care fiecare persoană poate contribui, iar sumele donate la recepțiile clinicilor Dr. Leahu din cele 13 orașe sau prin virament bancar, vor fi dublate prin contribuția rețelei.

Cei care au nevoie de servicii stomatologice și pot face dovada unei situații materiale dificile, se pot programa telefonic la numărul de telefon 0374 751 454, în intervalul orar 10:00 – 16:00, de luni până vineri.