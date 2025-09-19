Codîrlașu (CFA România): Dezechilibrele la nivel macro și impredictibilitatea politicii fiscale vor menține incertitudinea cu privire la evoluția economiei

Dezechilibrele la nivel macro și impredictibilitatea politicii fiscale vor menține incertitudinea cu privire la evoluția economiei românești, lucru reflectat și de componenta de anticipații a indicatorului de încredere, susține Adrian Codirlașu, președintele CFA România.

‘În condițiile confirmării rating-ului României, indicatorul de încredere a înregistrat o creștere în ultimele două luni. Însă, în continuare, nivelul indicatorului și ambele sale componente indică condiții de recesiune. De asemenea, dezechilibrele la nivel macro, precum și impredictibilitatea politicii fiscale, vor menține incertitudinea cu privire la evoluția economiei românești, lucru reflectat și de componenta de anticipații a indicatorului’, a explicat Codirlașu, într-un comunicat transmis vineri.

Conform sursei citate, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în luna august cu 2,3 puncte, până la valoarea de 37,2 puncte. Cele două componente ale sale au avut evoluții diferite. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 0,5 puncte, până la valoarea de 34,2, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 5,8 puncte, până la valoarea de 43,4.

Potrivit CFA România, rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,63%. Asociația precizează că la momentul realizării sondajului, rata inflației se situa la valoarea de 7,84%.

În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproximativ 83% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce 10% anticipează o stabilitate. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1024 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului euro/leu anticipat este de 5,1522 lei pentru un euro.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 43% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce tot 43% anticipează o scădere. De asemenea, 67% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 27% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut ușor comparativ cu exercițiul anterior, la valoarea medie a anticipațiilor de 7,7% din PIB.

Totodată, anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează, într-o ușoară scădere față de exercițiul anterior, la valoarea medie de 0,7%, existând și opinii în rândul participanților privind o posibilă intrare în recesiune a economiei românești.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 60% în următoarele 12 luni.

O întrebare suplimentară introdusă în sondaj se referă la anticipațiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandată investițiilor (‘junk’). Astfel, conform rezultatelor, 88% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii; anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Potrivit CFA România, pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb euro/leu, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute. În prezent, Asociația CFA România are peste 270 de membri.