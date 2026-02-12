Codirlașu (CFA România): Într-un astfel de mediu, de stagflație, pot apărea falimente în anumite sectoare

Într-un astfel de mediu, de stagflație, pot apărea falimente în anumite sectoare, iar o precauție suplimentară ar putea fi adoptată de sistemul bancar și de investitorii în private equity, a declarat miercuri președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, la un eveniment de specialitate.

‘Anul trecut am avut o creștere economică modestă, de sub 1%, însă anul acesta este posibil să se accelereze creșterea, în contextul în care crește absorbția fondurilor europene. În orice caz, vorbim despre o creștere a PIB de aproximativ 1%. Într-un astfel de mediu, rata falimentelor în anumite sectoare este posibil să crească, dar nu cu mult. Prin urmare, din această perspectivă, o precauție suplimentară ar putea fi adoptată de sistemul bancar și de investitorii în private equity’, a spus Adrian Codirlașu, la un eveniment de analiză a pieței românești de fuziuni și achiziții din 2025, organizat de EY România.

El a afirmat că există apetit pentru finanțarea economiei naționale din partea băncilor, având în vedere nivelul scăzut de bancarizare. Prin urmare, potențialul de creștere al sistemului financiar românesc este foarte mare.

Iulia Bratu, Head of Lead Advisory, EY România, a prezentat în cadrul evenimentului evoluția de anul trecut a pieței de fuziuni și achiziții din România.

Ea a spus că piața a înregistrat un declin marginal în 2025 comparativ cu 2024, din punct de vedere al valorii, la 6,7 miliarde de dolari, de la 6,8 miliarde de dolari anterior. Numărul de tranzacții a crescut cu 3%.

‘Aș spune că este o evoluție robustă în contextul în care 2025 a fost un an provocator pentru România. Cu toate acestea piața a avut un comportament rezilient. Desigur că trebuie să punem accent pe faptul că 1,5 de miliarde de dolari din 6,7 miliarde de dolari sunt alimentați de o megatranzactie’, a spus Iulia Bratu.