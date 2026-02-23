Coface estimează o creştere a economiei globale de +2,6% în acest an, o scădere foarte uşoară faţă de +2,8% în 2025, în ciuda unui context internaţional marcat de riscuri geopolitice, financiare şi sociale persistente. Compania estimează că preţurile petrolului vor scădea de la 68 dolari pe baril Brent în 2025 la aproximativ 60 dolari în acest an.

”Dinamica economiei globale a variat la începutul anului 2026. Coface estimează o creştere de +2,6% în acest an – o scădere foarte uşoară faţă de +2,8% în 2025 – în ciuda unui context internaţional marcat de riscuri geopolitice, financiare şi sociale persistente”, arată compania.

În acest context, Coface a efectuat şapte modificări ale evaluării riscului de ţară (şase îmbunătăţiri) şi nouă modificări ale ratingului sectorial (şapte îmbunătăţiri).

Compania estimează o creştere de +3,9% a comerţului global în 2025 şi de +15% o majorare a insolvenţelor corporative în SUA în a doua jumătate a anului 2025.

”Anul 2025 a fost la înălţimea aşteptărilor, istoria evoluând cu viteză maximă, impulsionată simultan de turbulenţe şi de stabilizarea creşterii globale, în conformitate cu previziunile iniţiale de creştere de +2,8%. Acest rezultat paradoxal poate fi explicat prin doi factori principali. Primul este faptul că şocul asupra economiei globale nu a fost comparabil cu incertitudinea anterioară, în special în ceea ce priveşte tarifele. Al doilea este capacitatea companiilor de a se adapta, în special a celor cu orientare internaţională, confirmând (dacă era nevoie de o astfel de confirmare) că globalizarea continuă să fie o dinamică puternică, alimentată de forţe puternice şi implacabil interdependente”, precizează Coface.

Anul 2026 a început sub un nor dens de incertitudine, adesea în prezenţa unor riscuri copleşitoare. Riscurile geopolitice s-au materializat, aşa cum au arătat evenimentele recente din America Latină, Iran şi Groenlanda. Riscurile financiare au apărut pe fondul nivelurilor datoriei şi al evaluării activelor pentru majoritatea activelor într-un context caracterizat de rate ale dobânzii ridicate. Riscurile macroeconomice abundă, de asemenea, odată cu capriciile politicii economice a SUA şi ameninţarea permanentă a unor noi conflicte comerciale, pe fondul intensificării concurenţei internaţionale şi slăbirii cooperării globale. Riscurile sociale şi politice sunt foarte prezente în multe ţări, manifestându-se printr-o resentiment profund în segmentele în creştere ale populaţiei, în special în Europa. Fără a mai menţiona, desigur, riscurile omniprezente şi tot mai intense legate de sănătate şi climă.

Perspectivele economice globale continuă să fie inegale. În SUA, prognoza de creştere de +2,2% este susţinută de un consum solid pe termen lung, în ciuda unei creşteri semnificative a falimentelor în semestrul al doilea al anului 2025 (+15%). În zona euro, se preconizează că activitatea va atinge aproximativ +1%, alimentată de redresarea Germaniei pe fondul unui plan major de investiţii, în timp ce Franţa – presată de un deficit public care se menţine cu încăpăţânare peste 5% din PIB – ar trebui să se stabilizeze la aproximativ +0,9%. Europa Centrală a afişat o dinamică mult mai robustă, condusă de Polonia (+3,8%). În Asia, creşterea Chinei va încetini până la +4,4% şi va afecta dinamica regională, în timp ce performanţa Asiei de Sud-Est este una de rezilienţă inegală. În schimb, India şi-a confirmat rolul de motor al creşterii globale, susţinut de o cerere internă puternică şi de politici publice proactive, cu o prognoză de creştere de +6,1%.

În acest context, se prevede că preţurile petrolului vor scădea de la 68 dolari pe baril Brent în 2025 la aproximativ 60 dolari, reflectând o creştere moderată determinată de cerere şi o creştere semnificativă a ofertei. În ciuda potenţialelor episoade de volatilitate provocate de geopolitică, preţurile energiei ar trebui să fie relativ neutre pentru inflaţie, care continuă să scadă în majoritatea regiunilor.

În ciuda îngrijorărilor cauzate de ofensivele tarifare ale SUA, comerţul global a surprins pe mulţi în 2025, cu o creştere de 3,9% a volumului comerţului, determinată de importurile puternice ale SUA şi de o creştere a taxelor vamale americane, care s-a dovedit în cele din urmă a fi mai mică decât se credea iniţial. Rata medie efectivă a tarifelor a fost de 9,4% în noiembrie, comparativ cu 36% anticipat la apogeul tensiunilor cu China.

Vietnamul a fost unul dintre principalii beneficiari ai reorganizării lanţului de aprovizionare (+43% în importurile SUA din ianuarie până în noiembrie 2025), în timp ce Europa şi-a stabilizat comerţul exterior. Pentru 2026 se preconizează o încetinire treptată, alături de scăderea tarifelor de transport din cauza supracapacităţii şi a unei posibile redeschideri a rutelor maritime tradiţionale.

Riscul de ţară: 7 modificări, inclusiv 6 îmbunătăţiri

– Îmbunătăţiri

· Chile (A4 → A3): creşterea investiţiilor în cupru şi energie, susţinută de un mediu instituţional stabilizat.

· Polonia (A4 → A3): dinamică puternică a investiţiilor datorită fondurilor UE şi consumului durabil solid al gospodăriilor.

· Suedia (A3 → A2): cerere privată rezilientă şi îmbunătăţirea pieţei muncii, susţinute de o politică fiscală expansionistă.

· Cipru (A4 → A3): performanţă record în turism şi fonduri UE care stimulează activitatea.

· Barbados (C → B): consolidarea fiscală eficientă şi reducerea continuă a datoriei susţin rezilienţa economică.

· Ecuador (D → C): redresare solidă după criza energetică din 2024, susţinută de reformele fiscale şi sprijinul FMI.

– Retrogradări

· Senegal (B → C): derapaje fiscale şi datorii nesustenabile care complică discuţiile cu FMI.

