Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” face o oprire in Nicaragua. Revista și o bancnotă, de luni, la chioșcuri!

O țară cu multe probleme

Încă o țară îndepărtată este protagonista Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea”. Numărul 30 ajunge în Nicaragua, cea mai mare țară din America Centrală. În 1502, teritoriul care cuprinde astăzi Nicaragua a fost descoperit de Cristofor Columb, în timpul celei de-a patra călătorii întreprinse de acesta peste ocean. Țara este independentă din 1838, când a fost promulgată și prima sa Constituție.

Precum în cazul altor națiuni din America Latină, Nicaragua s-a confruntat de-a lungul anilor cu multă instabilitate politică. Anastasio Somoza, care a preluat puterea în 1937, a instaurat una dintre cele mai brutale dictaturi pe care le-a văzut vreodată această regiune. După înlăturarea dictaturii, țara a fost afectată de un război civil până în 1990. Și în prezent Nicaragua cunoaște multă instabilitate, multe țări avertizându-și cetățenii să evite călătoriile în zonă.

Centavos din Nicaragua

Pentru colecționari, acest număr vine cu o bancnotă de 5 cenți (centavos) din Nicaragua. Pe fața acestei bancnote, mai exact în partea dreaptă, se află portretul lui Francisco Hernández de Córdoba (cca. 1475–1526), conchistadorul spaniol considerat fondatorul țării.

Secțiunea “Colțul colecționarului” are ca subiect pseudomonedele sau jetoanele. Acestea sunt piese în formă de monedă bătute de companii sau alte organizații, care, deși pot fi folosite pentru achiziționarea unor bunuri, nu au valoare de instrument legal de plată. Citiți pentru a afla când și de ce au apărut acestea, în ce moduri au fost utilizate în diverse locuri din lume și unde mai pot fi găsite și în prezent.

Numărul 30– Nicaragua este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 9 noiembrie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!