Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” ajunge din nou într-o țară exotică: Papua Noua Guinee. Revista și două monede, de luni, la chioșcuri!

Țara în care se vorbesc 800 de limbi

Din Europa, Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” se îndreaptă spre o destinație foarte îndepărtată. Numărul 29 prezintă Papua Noua Guinee, o țară cu un teritoriu muntos, în principal de origine vulcanică, în cea mai mare parte acoperit de păduri. Cuprinzând partea estică a insulei Noua Guinee și o serie de insule mai mici, statul independent Papua Noua Guinee este situat la nord de Australia. Populația sa este extrem de diversă, pentru comunicare fiind folosite peste 800 de limbi.

În jurul anilor 1520, exploratorul portughez Jorge de Meneses a ajuns accidental pe insula principală și a numit-o Papua, un termen de origine malaeziană care se referă la părul creț al locuitorilor nativi. În 1545, spaniolul Íñigo Ortiz de Retez a adăugat termenul Noua Guinee la acest nume, datorită asemănării pe care a observat-o între populația din Papua și cea de pe coasta Guineei (în Africa). Articolul din revistă aduce multe alte informații despre istoria acestei țări din perioada colonială până în prezent. Mai aflăm și că majoritatea populației trăiește în zone rurale și practică agricultura de subzistență. Descoperiți când a devenit Papua Noua Guinee un stat independent și cu ce probleme se confruntă această țară.

Monede inedite din Papua

Pentru colecționari, acest număr vine cu două monede inedite din Papua Noua Guinee, de 1 și de 2 toea. Stema națională a țării este motivul principal reprodus pe aversul ambelor monede. Aceasta constă dintr-o pasăre a paradisului cu aripile întinse, așezată pe o tobă dundu (un instrument ceremonial). În spatele tobei se află plasată orizontal o suliță tradițională.

Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” are ca temă în acest număr monedele arabe, caracterizate prin prezența a numeroase inscripții și prin absența figurilor. Aflați cum, deși necesari pentru organizarea activităților de comerț în teritoriile musulmane, banii erau priviți cu suspiciune de către autoritățile religioase, deoarece puteau slăbi legătura cu lumea spirituală. Citiți pentru a descoperi și alte detalii interesante despre cum au dezvoltat arabii comerțul și sistemul bancar și ce funcție publică a fost creată în Evul Mediu pentru a controla tranzacțiile financiare.

Numărul 29– Papua Noua Guinee este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 26 octombrie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!