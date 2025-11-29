Comerțul agroalimentar al UE s-a menținut la un nivel solid în septembrie

Comerțul agroalimentar al UE s-a consolidat în septembrie, în urma creșterii excedentului, potrivit celui mai recent raport publicat vineri de Comisia Europeană.

Excedentul comercial agroalimentar al UE a înregistrat o creștere puternică de la o lună la alta, ajungând la 5,4 miliarde euro în septembrie 2025 – cu 45% mai mult decât în august, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Exporturile agroalimentare ale UE au atins 20,1 miliarde euro în septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 13% față de luna august și de 4% față de septembrie 2024.

Regatul Unit a rămas destinația către care s-au îndreptat cele mai multe exporturi ale UE între lunile ianuarie și septembrie, reprezentând 23% din total (41,5 miliarde euro), cu o creștere de 1,8 miliarde euro (5%) datorată valorii mai mari a produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor lactate. SUA a rămas a doua destinație ca mărime, în timp ce Elveția s-a situat pe locul al treilea. Exporturile către Ucraina au crescut, de asemenea, cu 540 de milioane euro (21%).

Importurile agroalimentare ale UE au ajuns la 14,7 miliarde euro în septembrie 2025, cu 5% mai mult decât în august. Importurile din Cote d’Ivoire au înregistrat cea mai mare creștere între ianuarie și septembrie (2,3 miliarde euro, 48%, din cauza prețurilor ridicate la cacao), urmate de Canada (1,5 miliarde euro, 88 %, în principal în ceea ce privește rapița, grâul și porumbul).

Importurile din Rusia au scăzut cu 68% (minus 585 de milioane euro), în parte din cauza scăderii importurilor de semințe oleaginoase, continuându-se tendința descendentă pe termen lung.