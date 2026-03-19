Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru ‘EU Inc’, un nou statut juridic pentru antrepenori

Comisia Europeană și-a prezentat, miercuri, propunerea privind EU Inc., un nou set unic de norme corporative, care constituie piatra de temelie și punctul de plecare pentru cel de al 28-lea regim al UE, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

EU Inc. este un cadru corporativ european opțional, digital în mod implicit, care va facilita înființarea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor în întreaga UE, stimulându-le să rămână în Europa și încurajându-i pe cei care au căutat altădată în altă parte să se întoarcă, precizează sursa citată.

În prezent, pentru mult prea mulți antreprenori și întreprinderi inovatoare, extinderea dincolo de frontierele UE înseamnă navigarea într-un peisaj juridic corporatist fragmentat. Întreprinderile europene inovatoare se confruntă cu 27 de sisteme juridice naționale și cu peste 60 de forme juridice ale întreprinderilor. Această complexitate poate întârzia înființarea unei companii timp de săptămâni sau chiar luni, încetinind creșterea, crescând costurile și descurajând scara, susține comunicatul.

Potrivit documentului, EU Inc. se află în centrul răspunsului Comisiei la aceste provocări: venind sub forma unui regulament, acesta va oferi un set unic armonizat de reguli corporative pe care întreprinderile le pot alege în loc să navigheze prin mai multe regimuri naționale, deblocând adevăratul potențial al pieței unice.

‘Europa are talentul, ideile și ambiția de a deveni cel mai bun loc pentru inovatori. Cu toate acestea, în prezent, antreprenorii europeni care doresc să se extindă se confruntă cu 27 de sisteme juridice și cu peste 60 de forme de societăți naționale. Cu EU Inc., facilităm demararea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Europă. Orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online’, a declarat președinta Ursula von der Leyen.

Printre principalele caracteristici ale UE Inc. se numără faptul că antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o companie EU Inc. în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social. În plus, societățile din UE Inc. vor trebui să transmită informațiile privind societățile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care să conecteze registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o a doua etapă, Comisia va institui un nou registru central al UE. Companiile EU Inc. vor obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente.

De asemenea, întreprinderile nou-înființate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar.

‘Propunerea de astăzi va elimina formalitățile cu prezență fizică, va oferi proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare și va simplifica transferul de acțiuni. Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăților din UE Inc. acces la bursă’, se precizează în comunicat.

Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută, acesta fiind un factor crucial în asigurarea atractivității, în special pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare.

Totodată, întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale.

Pe de altă parte, legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată de propunere. Acestea se vor aplica societății EU Inc. în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc., inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea.

Propunerea EU Inc. va fi discutată de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia va depune toate eforturile pentru a sprijini colegiuitorii în acest sens, cu obiectivul clar de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului 2026, se mai arată în comunicat.