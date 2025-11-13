Comisia Europeană anchetează Red Bull pentru abuz de poziție dominantă

Comisia Europeană a lansat joi o investigație antitrust pentru a evalua dacă compania austriacă producătoare de băuturi energizante Red Bull a restricționat în mod ilegal concurența în sectorul băuturilor energizante, încălcând reglementările UE care interzic abuzul de poziție dominantă, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Comisia are indicii că Red Bull, producătorul băuturii energizante de 250 ml, ar fi dezvoltat o strategie în Spațiul Economic European (EEA) de restricționare a concurenței din partea producătorilor de băuturi energizante mai mari de 250 ml, în cadrul punctelor de vânzare unde băuturile sunt achiziționate pentru consum în altă parte, cum ar fi supermarketurile și magazinele benzinăriilor.

Executivul comunitar efectuează acum o investigație aprofundată în acest caz.

”Am inițiat o anchetă privind presupusul plan al Red Bull de a-și proteja celebrele sale băuturi energizante de produsele rivale, încălcând reglementările privind concurența. Vrem să vedem dacă aceste practici ar putea menține prețurile ridicate și limita alegerea de către consumatori a băuturilor energizante. Această investigație vine pe fondul eforturilor Comisiei de a aplica reguli de concurență în lanțul alimentar de aprovizionare, în beneficiul consumatorilor europeni”, a afirmat Teresa Ribera, vicepreședintă executivă pentru o tranziție curată, justă și competitivă.