Comisia Europeană anunță măsuri pentru integrarea deplină a piețelor financiare din UE

Comisia Europeană a adoptat joi un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Acest pachet este o componentă centrală a strategiei privind uniunea economiilor și a investițiilor, care vizează crearea unui sistem financiar mai integrat, mai eficient și mai competitiv, oferind cetățenilor UE opțiuni mai bune de creștere a bogăției lor și de sprijinire a întreprinderilor în ceea ce privește accesul la finanțare.

Piețele de capital mai integrate sunt esențiale pentru consolidarea puterii economice a UE și pentru realizarea priorităților strategice, cum ar fi competitivitatea, tranziția digitală și tranziția verde, apărarea și securitatea. O integrare mai profundă a piețelor financiare nu este un scop, ci un mijloc de a crea o piață unică a serviciilor financiare mai mare decât suma părților sale naționale. Accesul simplificat la piețele de capital reduce costurile și face ca piețele să fie mai atractive pentru investitorii și întreprinderile din toate statele membre, indiferent de dimensiune, a apreciat Executivul comunitar.

În pofida progreselor recente, piețele financiare din UE rămân în mod semnificativ fragmentate, mici și lipsite de competitivitate, lipsind potențialele economii de scară și câștiguri în materie de eficiență. În 2024, capitalizarea bursieră a burselor s-a ridicat la 73% din PIB-ul UE, comparativ cu 270% în SUA. Instituțiile financiare se confruntă în continuare cu cerințe și practici diferite de la un stat membru la altul, ceea ce împiedică operațiunile transfrontaliere și limitează oportunitățile atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi, având un impact negativ asupra economiei și a competitivității UE.

Pachetul adoptat joi simplifică în mod semnificativ cadrul de reglementare și de supraveghere al UE și vine la doar nouă luni de la anunțarea sa în strategia SIU, subliniind importanța politică și urgența acestei chestiuni, a indicat Executivul comunitar.

Printre măsurile propuse se află eliminarea obstacolelor din calea integrării pieței și a efectului de pârghie. Pachetul vizează eliminarea barierelor din calea integrării în tranzacționare, post-tranzacționare și gestionarea activelor. Scopul său este de a permite participanților la piață să funcționeze mai bine în toate statele membre, reducând astfel diferențele de cost dintre tranzacțiile naționale și cele transfrontaliere. Printre măsurile propuse se numără consolidarea oportunităților de ‘pașaport’ pentru piețele reglementate și depozitarii centrali de titluri de valoare (CSD), introducerea statutului de ‘operator de piață paneuropean’ (PEMO) pentru operatorii locurilor de tranzacționare pentru a raționaliza structurile corporative și licențele într-o singură entitate sau într-un singur format de licență și raționalizarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții (OPCVM și FIA) în Uniune.

De asemenea, sunt adoptate măsuri pentru facilitarea inovării. Pachetul se axează pe eliminarea barierelor de reglementare din calea inovării legate de tehnologia registrelor distribuite (DLT). Aceasta adaptează cadrul de reglementare pentru a sprijini aceste tehnologii și modifică Regulamentul-pilot privind DLT (DLTPR) pentru a relaxa limitele, a spori proporționalitatea și flexibilitatea și a oferi securitate juridică, încurajând astfel adoptarea de noi tehnologii în sectorul financiar.

CE propune măsuri pentru raționalizarea și consolidarea supravegherii. Îmbunătățirile aduse cadrului de supraveghere sunt strâns legate de eliminarea barierelor de reglementare. Pachetul urmărește să abordeze inconsecvențele și complexitatea abordărilor naționale fragmentate în materie de supraveghere, făcând supravegherea mai eficace și mai favorabilă activităților transfrontaliere, răspunzând în același timp riscurilor emergente. Aceasta include transferul competențelor de supraveghere directă asupra infrastructurilor semnificative ale pieței, cum ar fi anumite locuri de tranzacționare, contrapărțile centrale (CPC), CSD-urile și toți furnizorii de servicii de criptoactive (CASP), către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și consolidarea rolului de coordonare al ESMA pentru sectorul gestionării activelor.

Nu în ultimul rând, executivul comunitar anunță măsuri pentru simplificare și reducerea sarcinii. După cum s-a văzut în măsurile anterioare privind USI, pachetul va simplifica și mai mult cadrul piețelor de capital prin transformarea directivelor în regulamente, prin raționalizarea competențelor de nivel 2 și prin reducerea opțiunilor și a marjelor de apreciere naționale pentru a preveni suprareglementarea.