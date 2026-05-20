Comisia Europeană a prezentat un plan pentru asigurarea aprovizionării cu îngrășăminte a Europei

Comisia Europeană a adoptat, marți, un Plan de acțiune privind îngrășămintele, o inițiativă destinată sprijinirii fermierilor, care se confruntă cu creșterea costurilor și deficitul de îngrășămintele, consolidării producției interne și reducerii dependenței Europei de importuri, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Planul de acțiune privind îngrășămintele combină măsuri de sprijin imediat menite să susțină accesibilitatea și securitatea aprovizionării, cu acțiuni pe termen lung pentru a consolida producția internă de îngrășăminte, a îmbunătăți reziliența aprovizionării și a accelera tranziția către îngrășăminte biologice, cu emisii reduse de carbon și circulare.

‘Securitatea alimentară începe cu securitatea îngrășămintelor. Europa trebuie să producă mai mult și să depindă mai puțin de alții pentru nutrienții care susțin agricultura noastră. Planul de acțiune pe care îl prezentăm astăzi are ca scop asigurarea producției alimentare, a competitivității și a autonomiei strategice a Europei…Acest plan de acțiune va oferi un parteneriat european privind îngrășămintele, cu investiții și acțiuni la toate nivelurile: european, național și privat’, a declarat comisarul pentru Agricultură, Christophe Hansen.

Comisia va oferi un sprijin excepțional specific fermierilor europeni care se confruntă cu costuri ridicate ale îngrășămintelor prin intermediul instrumentelor existente în cadrul politicii agricole a UE. Comisia va propune mobilizarea bugetului UE pentru a consolida rezerva agricolă cu o sumă substanțială. Acest pachet financiar va fi prezentat înainte de vară pentru a oferi o ușurare imediată a lichidităților fermierilor înainte de următorul ciclu de producție și va contribui la susținerea producției agricole.

Pe termen scurt, Comisia va prezenta un pachet legislativ specific care să permită statelor membre să utilizeze pe deplin sprijinul disponibil în cadrul planurilor lor strategice actuale ale Politicii Agricole Comune (PAC). Aceasta va include o nouă schemă de lichiditate pentru a ajuta la fluxul de numerar, o mai mare flexibilitate pentru plățile în avans și stimulente mai puternice pentru practici agricole mai eficiente care reduc și optimizează utilizarea îngrășămintelor, trecerea la îngrășăminte biologice și investițiile în reziliența fermelor, acolo unde este necesar.

Acțiuni suplimentare de sprijinire a fermierilor se vor concentra pe o mai bună gestionare a nutrienților, sprijin pentru dezvoltarea și adoptarea unor practici agricole eficiente din punct de vedere al nutrienților și un accent mai puternic pe serviciile de consiliere agricolă în cadrul PAC. În plus, Comisia va prezenta măsuri pentru a facilita utilizarea digestatelor, cu garanții de mediu adecvate. Totodată, în urma viitoarei evaluări a Directivei privind nitrații, Comisia va clarifica anumite norme de implementare, pentru a le alinia mai bine la realitatea agriculturii calendaristice experimentate pe teren.

De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru a sprijini industria internă a îngrășămintelor, pentru a preveni dezindustrializarea, a garanta aprovizionarea stabilă și a reduce dependența noastră de importuri. Pentru a stimula circularitatea și a reduce emisiile, Comisia va încuraja utilizarea alternativelor europene. Aceasta include o utilizare mai largă a îngrășămintelor organice, biologice și a alternativelor la produsele minerale tradiționale. Alte căi includ biomasa algală, alți amelioratori de sol, soluții microbiene, biostimulanți și recuperarea azotului și fosforului din nămolul de epurare.

Potrivit comunicatului citat, Executivul comunitar va examina opțiuni pentru a se asigura că orice flexibilitate suplimentară pentru industria îngrășămintelor vine la pachet cu responsabilitatea de a decarboniza producția, cu responsabilitatea de a asigura o producție crescută de îngrășăminte biologice și circulare și de a asigura disponibilitatea și accesibilitatea îngrășămintelor autohtone în Europa. Acest lucru va asigura disponibilitatea și accesibilitatea îngrășămintelor pentru fermieri, adoptarea produselor fertilizante europene și, în cele din urmă, va aduce beneficii industriei autohtone.

În același timp, Comisia va reduce birocrația inutilă și barierele de piață și va propune noi măsuri pentru a crește cererea de îngrășăminte autohtone sustenabile. Acest lucru va îmbunătăți funcționarea pieței unice, inclusiv pentru produsele minerale.

Pentru a simplifica în continuare practicile economiei circulare, Comisia va evalua măsurile în contextul evaluării Directivei-cadru privind deșeurile pentru a simplifica gestionarea deșeurilor de origine animală și a altor deșeuri.

Îngrășămintele sunt esențiale pentru producția agricolă, viabilitatea fermelor și securitatea alimentară și reprezintă o parte semnificativă din costurile de producție pentru fermieri. Creșterea costurilor îngrășămintelor riscă să oblige fermierii să reducă ratele de aplicare sau să reducă suprafețele cultivate, amenințând randamentele culturilor, producția alimentară și reziliența sectorului agroalimentar al UE, susține CE.