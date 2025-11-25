Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul României

Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia și Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Concret, aceasta înseamnă că nu vor fi luate noi măsuri procedurale în acest stadiu, dar procedura rămâne deschisă (de exemplu, dacă deficitul nu este în mod durabil adus sub 3% din PIB) și se mențin obligațiile pentru statele membre din recomandarea Comisiei.

În vara anului viitor Comisia Europeană va reanaliza situația, având la dispoziție datele pentru 2025.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) din 2025 prevede pregătirea unor analize aprofundate pentru șapte state membre deja identificate anterior ca având dezechilibre: Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia și Suedia, cât și pentru România, care a fost evaluată ca având dezechilibre excesive în 2025, a informat Comisia Europeană.

Analizele se vor desfășura în primul semestru din 2026, iar deciziile Executivului comunitar privind dezechilibrele vor fi prezentate în cadrul pachetul de primăvară al semestrului european.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA) servește drept instrument de identificare a potențialelor dezechilibre macroeconomice care ar putea avea un impact asupra economiei statelor membre sau a UE în ansamblu. Acesta marchează începutul ciclului anual al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, evidențiind statele membre care necesită analize aprofundate pentru a stabili dacă se confruntă cu dezechilibre.

Comisia Europeană a prezentat Raportul comun privind ocuparea forței de muncă (JER) care arată că, per ansamblu, piața forței de muncă rămâne robustă. Totuși, câteva slăbiciuni structurale reprezintă un risc la adresa competitivității UE pe plan global și a coeziunii sociale. Acestea includ productivitatea muncii, care arată o creștere lentă, precum și un deficit considerabil de forță de muncă și competențe.

Raportul include analize ale Cadrului Convergenței Sociale, pe baza Tabloului de Bord Social. Analizele identifică riscurile pentru convergența socială către un nivel cât mai ridicat în nouă state membre care sunt identificate pentru pentru analize mai profunde în primăvara anului viitor: Bulgaria, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, România și Finlanda.