Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancțiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru Reuters surse din blocul comunitar.

În cursul zilei de vineri Executivul comunitar va prezenta propunerea.

Noi sancțiuni ar urma să vizeze flota din umbră a Moscovei, platformele de tranzacționare a criptomonedelor, băncile din Rusia și Asia Centrală, rafinăriile chineze și zonele economice din China, o lacună vamală folosită de Moscova pentru a importa mărfuri cu întrebuințare dublă pentru armata sa.

Impunerea interzicerii importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia a devenit ‘o prioritate’ după convorbirea de marți dintre șefa CE, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump, susțin sursele.

La finele săptămânii trecute, Trump a declarat că este pregătit să impună sancțiuni ‘importante’ asupra petrolului rusesc dacă țările europene vor face același lucru. Achizițiile de energie rusească de către China și India au fost vitale pentru finanțarea războiului lui Putin împotriva Ucrainei.

Propunerea SUA urmărește, de asemenea, companiile petroliere rusești și rețelele care permit Moscovei să transporte țiței și să profite de pe urma comerțului cu energie.

UE a amânat, până după 2027, momentul în care ar urma să fie interzise importurile de gaze rusești și a acordat țărilor fără ieșire la mare, precum Ungaria și Slovacia, scutiri temporare de la sancțiunile sale vizând importurile de petrol rusesc. Cu toate acestea, ponderea țițeiului rusesc în importurile de petrol ale UE a scăzut până la aproximativ 3% anul trecut, de la 27% înainte de război, după sancțiunile care au intrat în vigoare după 2022.