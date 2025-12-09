Compania turcă Pegasus Airlines cumpără Czech Airlines şi Smartwings, într-o tranzacţie de 154 milioane de euro

Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a anunţat luni că a semnat un acord pentru achiziţionarea companiei Czech Airlines (CSA) şi a subsidiarei acesteia, Smartwings, într-o tranzacţie evaluată la 154 milioane de euro, sumă care include şi datoriile celor două companii, transmite Reuters.

Obiectivul investiţiei este extinderea internaţională a operatorului turc, potrivit anunţului publicat pe platforma bursei din Istanbul (KAP).

Acordul, încheiat cu Prague City Air, prevede preluarea participaţiilor în CSA, Smartwings şi alte subsidiare ale grupului ceh.

”Investiţia strategică urmăreşte consolidarea prezenţei în Europa şi susţinerea expansiunii globale a companiei”, a transmis Pegasus.

Acţiunile Pegasus au crescut cu 3% luni, la bursa din Istanbul.

Finalizarea tranzacţiei depinde de aprobările autorităţilor din Cehia şi din celelalte ţări în care operează grupul Smartwings, cu închiderea preconizată pentru anul 2026.

Smartwings, principalul operator de zboruri turistice din Republica Cehă, deţine certificate de operare în Cehia, Slovacia, Polonia şi Ungaria, având o reţea de 80 de destinaţii din 20 de ţări. Flota combinată Smartwings–Czech Airlines include 47 de aeronave, iar Smartwings a generat aproximativ 1 miliard de euro venituri în 2024.

Pegasus operează 127 de aeronave şi zboară către 158 de destinaţii din 55 de ţări.