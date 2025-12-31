Companiile vor fi obligate să dețină un cont de plăți România, din 2026; scade impozitul minim pe cifra de afaceri

Anul 2026 aduce schimbări fiscale în cazul companiilor, printre cele mai importante aflându-se reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și o cotă unică de impozitare de 1% pentru microîntreprinderi.

IMCA a fost introdus prin Legea nr. 296/2023 și se aplică pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro și al căror impozit pe profit este mai mic decât impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri. Aceștia sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

De asemenea, începând de anul viitor, companiile vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului pe toată durata activității. Persoanele juridice nou-înființate au 60 de zile lucrătoare pentru deschiderea contului.

În cazul în care un contribuabil nu are cont de plăți în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului sau nu a depus situațiile financiare anuale în termen de cinci luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora, acesta va fi declarat inactiv. Totodată, acei contribuabili care nu se reactivează în termen de un an de la data la care a fost declarat inactiv sau care au o inactivitate mai mare de trei ani la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025 (Codul fiscal, n.r.) vor fi dizolvați.

Potrivit consultanților PwC, Pachetul 2 de măsuri fiscale a introdus și alte cazuri noi de dizolvare a contribuabilului/plătitorului declarat inactiv. Astfel, vor fi dizolvați și aceia care nu au obligații fiscale restante, creanțe bugetare pentru care au fost emise titluri executorii în vederea recuperării și nu fac obiectul unor sesizări penale, dacă nu se reactivează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025.

Totodată, contribuabilii cu o inactivitate între unu și trei ani la data intrării în vigoare a legii, care nu au obligații fiscale restante, creanțe bugetare pentru care au fost emise titluri executorii în vederea recuperării și nu fac obiectul unor sesizări penale, vor fi disolvați dacă nu se reactivează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Tot de anul viitor se modifică eșalonarea la plată fiind introdusă obligația prezentării contractului de fideiusiune.

‘Pentru persoanele juridice, contractul de fideiusiune trebuie încheiat în formă autentică cu beneficiarul/beneficiarii reali ai debitorului. Pentru persoanele fizice, contractul de fideiusiune trebuie încheiat în baza dispozițiilor Codului civil, ceea ce înseamnă că fideiusorul trebuie să fie o persoană capabilă de a se obliga, care are și menține în România bunuri suficiente pentru a satisface creanța și care domiciliază în România. Dacă vreuna dintre aceste condiții nu este îndeplinită, debitorul trebuie să prezinte un alt fideiusor’, a explicat PwC.

Sunt exceptate de la această regulă instituțiile publice, autoritățile/serviciile publice autonome, precum și debitorii persoane juridice la care statul sau o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este acționar majoritar.

Pentru eșalonarea simplificată sunt aplicate praguri maxime pentru datorii. Astfel, în cazul persoanelor fizice acestea sunt de 100.000 lei iar în cel al persoanelor de 400.000 lei.

‘Prin această modificare se urmărește reducerea obiectului eșalonării simplificate prin stabilirea unor praguri superioare pentru obligațiile fiscale ce pot fi eșalonate în baza acestei eșalonări’, au explicat consultanții PwC.

De asemenea, o condiție nouă impune ca societățile trebuie să aibă cel puțin 12 luni de la înființare pentru a depune cererea.

Pachetul 2 de măsuri fiscale prevede și majorarea capitalului social pentru societățile cu răspundere limitată (SRL-uri). Astfel, capitalul social al SRL-urilor se va stabilit în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete rezultate din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent la 5.000 lei – pentru SRL cu o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei sau 500 de lei – pentru SRL nou înființate și pentru cele cu cifră de afaceri netă anuală până în 400.000 lei.

Societățile au obligația majorării capitalului social până la finalul exercițiului financiar următor celui în care se constată creșterea cifrei de afaceri nete peste pragul minim.

‘În cazul diminuării cifrei de afaceri nete, valoarea capitalului social rămâne nemodificată, cu excepția cazului în care SRL-ul este transformat într-o societate de altă formă’, precizează PwC, într-un material publicat pe site-ul propriu.