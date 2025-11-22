Confederația Patronală Concordia susține prioritățile BusinessEurope pentru viitoarea Președinție cipriotă a UE

Confederația Patronală Concordia, singura organizație din România membră BusinessEurope, susține cele șase direcții cheie adresate viitoarei Președinții cipriote a Consiliului UE, din partea BusinessEurope, potrivit unui comunicat al organizației.

‘În contextul tensiunilor geopolitice și al unui mediu economic incert, BusinessEurope și federațiile sale membre recunosc acțiunile întreprinse de UE pentru stimularea competitivității, al căror efect nu este însă resimțit de companiile europene’, arată sursa citată.

BusinessEurope a identificat șase direcții strategice pentru consolidarea competitivității europene, dintre care: promovarea unității europene pentru apărarea intereselor globale și diversificarea comerțului, inclusiv ratificarea rapidă a acordului Mercosur; reducerea accelerată a sarcinii administrative, cu obiectivul de 25% pentru toate companiile și 35% pentru IMM-uri; mai buna integrare a Pieței Unice pentru eliminarea barierelor care echivalează cu tarife de 44% pentru bunuri și 110% pentru servicii.

De asemenea, alte direcții strategice vizează: concentrarea politicilor energetice și climatice pe crearea condițiilor care să facă posibilă atingerea obiectivelor de decarbonizare; facilitarea creării de locuri de muncă în companii competitive și inovatoare, evitând suprareglementarea; închiderea decalajului de investiții prin facilitarea investițiilor private și consolidarea programelor pro-competitivitate din bugetul UE.

Concordia precizează că Europa investește aproximativ același procent din PIB ca SUA, dar mult mai puțin în domenii strategice precum sectoarele verde, digital și cercetare-dezvoltare.

BusinessEurope solicită îmbunătățirea piețelor de capital în cadrul Uniunii Economiilor și Investițiilor, precum și menținerea creșterilor bugetare propuse pentru Fondul European de Competitivitate și programele emblematice precum Horizon Europe, Connecting Europe Facility și InvestEU.

Confederația Patronală Concordia reprezintă peste 4.000 de companii, aproape jumătate de milion de angajați și 30% din PIB-ul României. Ca membră BusinessEurope, Concordia se angajează să fie un partener activ la nivel european, asigurându-se că vocile companiilor românești sunt auzite direct la masa deciziilor.

‘Este esențial ca în următoarea perioadă să vedem progrese concrete pe agenda de competitivitate europeană. Concordia va continua să colaboreze activ cu BusinessEurope și cu instituțiile europene pentru a asigura un mediu de afaceri mai favorabil pentru companiile noastre’, a declarat Adelina Dabu, Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia, citată în comunicat.

‘Europa trebuie să acționeze mai rapid, să reducă birocrația, să implementeze complet Strategia pentru Piața Unică și să ia decizii mai eficiente pentru a rămâne competitivă pe scena globală. Viitoarea Președinție cipriotă a UE reprezintă o oportunitate de a transforma angajamentele în rezultate concrete pentru companiile europene și românești’, se mai scrie în comunicat.

BusinessEurope, cea mai mare organizație de afaceri din Europa și partener social european recunoscut, este principalul susținător al dezvoltării și sporirii competitivității la nivelul UE. Fondată în 1958, BusinessEurope reprezintă întreprinderi de toate dimensiunile din 36 de țări europene, ale căror 42 de federații naționale de afaceri sunt membri direcți.