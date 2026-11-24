Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au solicitat în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Grupului parlamentar PSD de la Camera Deputaților măsuri legislative și bugetare pentru protejarea veniturilor salariaților, aplicarea integrală a Legii salarizării și asigurarea finanțării sistemelor publice de sănătate și asistență socială.

Potrivit unui comunicat remis presei, la discuțiile de luni a participat și președintele Federației Sanitas din România, Iulian Pope, din partea Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România – Frăția.

Una dintre principalele solicitări ale reprezentanților sindicali a vizat aplicarea integrală a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În intervenția sa, Iulian Pope a cerut plata tuturor majorărilor salariale prevăzute de lege, dar amânate sau blocate prin așa-numitele ‘ordonanțe-trenuleț’, precum și calcularea corectă a sporurilor și a gărzilor, în raport cu salariile aflate în plată și cu activitatea efectiv prestată.

‘Legea salarizării nu este opțională, iar drepturile câștigate prin lege nu pot fi amânate la nesfârșit, politica ordonanțelor-trenuleț trebuie să înceteze. Nu putem construi un sistem de salarizare echitabil pe fundația unor obligații legale neonorate. Solicităm recuperarea tuturor majorărilor salariale amânate, raportarea sporurilor și a gărzilor la salariile actuale aflate în plată și acordarea fără diminuări a celorlalte drepturi prevăzute de lege. Respectarea Legii 153/2017 trebuie să fie punctul de plecare al oricărei reforme salariale, nu o problemă lăsată nerezolvată în urma ei!’, a declarat Iulian Pope, citat în comunicatul de presă.

Totodată, în cadrul discuțiilor, președintele Federației Sanitas a solicitat ca rectificarea bugetară din luna noiembrie să fie astfel concepută încât să se asigure sumele necesare acordării voucherelor de vacanță și funcționării în condiții normale a celor două sisteme publice – de Sănătate și de Asistență socială – până la sfârșitul anului 2026.

‘Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat necesitatea reluării unui proces real de negociere a noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Confederațiile sindicale au solicitat stabilirea, împreună cu partenerii sociali, a principiilor care vor fundamenta viitoarea lege, precum și elaborarea unui calendar concret al întâlnirilor și negocierilor sectoriale, cu participarea federațiilor sindicale reprezentative din fiecare familie ocupațională’, se arată în comunicat.

Iulian Pope a susținut că noua lege trebuie să asigure un sistem de salarizare coerent, echitabil și predictibil, care să recunoască valoarea muncii, responsabilitatea profesională și particularitățile fiecărui domeniu de activitate.

În opinia sa, reforma salarizării nu poate fi realizată fără consultarea efectivă a celor care reprezintă salariații și fără o evaluare realistă a impactului asupra fiecărei categorii profesionale.

Conform aceleiași surse, confederațiile sindicale au susținut stabilirea salariului minim brut garantat în plată la nivelul de 50% din salariul mediu pe economie, adică 4.800 de lei brut, începând cu 1 ianuarie 2027.

De asemenea, reprezentanții confederațiilor consideră că stabilirea salariului minim trebuie să reprezinte o decizie fundamentată pe criterii economice și sociale transparente, nu rezultatul unor negocieri conjuncturale sau al unor amânări succesive.

În ceea ce privește reforma sistemului sanitar, sindicaliștii au atras atenția asupra necesității ca orice modificare legislativă sau instituțională să urmărească îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale și consolidarea funcționării sistemului public de sănătate.

Aceștia consideră că modificarea mecanismelor de finanțare trebuie să asigure sustenabilitatea sistemului, protejarea drepturilor salariaților și utilizarea transparentă a resurselor colectate.

‘Pentru organizațiile sindicale, prioritățile sunt clare: un salariu minim care să protejeze nivelul de trai, o lege a salarizării bugetare construită prin negociere reală și o reformă sanitară orientată către interesul public’, afirmă sindicaliștii în comunicat.

Totodată, confederațiile sindicale solicită ca aceste teme să fie transpuse în angajamente legislative și bugetare concrete, cu termene clare și responsabilități asumate.