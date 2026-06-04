Constanța: Stațiunea Mamaia dă startul oficial al evenimentelor din sezonul estival de pe litoral

Stațiunea Mamaia dă startul oficial al evenimentelor de început de sezon estival, transformând luna iunie în epicentrul distracției de pe litoralul românesc, a transmis joi Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia – Constanța.

Potrivit sursei citate, ‘noul sezon estival se anunță unul colorat, pe ritmuri care mai de care mai antrenante’, de la concerte live și artiști cu renume internațional, la actori consacrați, evenimente sportive pline de adrenalină și petreceri tematice unde distracția și voia bună sunt în prim plan.

‘Trupele Nada, Discoteka și Cabaret Unique vor fi prezente la Scena Mamma Mia de la Piațeta Cazino în fiecare vineri, iar sâmbăta vă vor încânta Denis Ștefănescu alături de Vocal Impact Band și din nou, Cabaret Unique. Zilele de duminică sunt rezervate Cabaretului White Feathers, pe acordurile trupelor Nada și Discoteka, alternativ. Vă așteptăm în număr cât mai mare să petrecem împreună seri de poveste la Mamaia’, a declarat președintele OMD Mamaia – Constanța, George Măndilă.

La Constanța, Cazinoul îi așteaptă pe iubitorii de spectacole la teatru.

‘Începând cu 4 iunie și până pe 6 septembrie, în fiecare weekend, în zilele de joi și vineri, clădirea simbol a orașului Constanța devine scena unui spectacol-eveniment, ‘Cazino Mon Amour’. Spectacolul este o producție originală ce îmbină teatrul dramatic, cabaretul, muzica live și tehnologia vizuală într-o experiență artistică totală, anunță reprezentanții instituției. Biletele pentru reprezentațiile lunii iunie pot fi achiziționate de pe bilet.cazinoul.com. Povestea spectacolului traversează patru epoci distincte, de la Belle Epoque până în contemporaneitate, într-un univers dominat de mister, seducție și lux’, se mai spune în comunicatul transmis de OMD Mamaia – Constanța.

Tot în municipiul Constanța, strada Ștefan cel Mare va fi gazda unui eveniment inedit organizat de administrația locală, ‘Târg pe pietonală’, eveniment care se adresează producătorilor și creatorilor locali – artizani, creatori handmade, producători de articole vestimentare și accesorii, pielari sau croitori care își vor prezenta creațiile.

‘Fratelli Beach & Club din stațiunea Mamaia îi așteaptă pe iubitorii de muzică bună la câteva evenimente în zilele de 12, 13 și 27 iunie. Invitații speciali ai celor trei seri vor fi Cocktail Brothers & Arasy. Elexsandom va concerta pe 20 iunie, iar Arasy va încinge atmosfera din nou în zilele de 6, 9, 20 și 26 iunie. DJ și producător muzical originar din estul României, Arasy este cunoscut în plan local pentru stilul său unic ce îmbină muzica electronică, house și influențele afro’, reiese din comunicat.

Pentru pasionații de sport și adrenalină, între 15 și 21 iunie plaja Zoom Beach din Constanța propune câteva experiențe inedite de kitesurfing, urmate în perioada 20-30 iunie de concursul Kitesurf Race de pe plaja H2O din stațiunea Mamaia. Pe aceeași plajă, pe 13 iunie are loc evenimentul The Pirates – Calistenics, un tur de forță ce include antrenamente de anduranță prin probe hibride.

La finalul lunii, în perioada 24 – 28 iunie, un alt eveniment confirmat este Balcaniada de volei feminin pe plajă, Beach Volley Balkanian Cup, organizat de MaNo Beach din stațiunea Mamaia.

Competiții de volei pe plajă vor fi organizate în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu 19 iunie, pe plaja H2O din stațiunea Mamaia.