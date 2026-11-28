Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,41%, la sfârșitul lunii octombrie 2026, în creștere cu 0,19 puncte procentuale față de luna anterioară, numărul total al șomerilor ajungând la 271.763 de persoane, informează, vineri, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

‘Din totalul șomerilor înregistrați, 62.222 au fost șomeri indemnizați și 209.541 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 656 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 14.627 de persoane față de luna precedentă’, se arată într-un comunicat al ANOFM.

În funcție de mediul de rezidență, 75.296 de șomeri proveneau din mediul urban și 196.467 din mediul rural.

La 31 octombrie 2026, numărul femeilor aflate în șomaj era de 132.638, în timp ce numărul bărbaților se cifra la 139.125.

Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 de ani (67.973), urmați de cei cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani (63.073), între 50 și 55 de ani (48.127), între 30 și 39 de ani (44.352) și de cei cu vârsta sub 25 de ani (32.324). La polul opus se aflau persoanele cu vârste între 25 și 29 de ani (15.914).

În ceea ce privește structura șomajului după nivelul de educație, peste 60% dintre persoanele înregistrate în evidențele ANOFM aveau cel mult studii gimnaziale.

‘Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,24%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 32,69% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 5,29%’, precizează sursa citată.