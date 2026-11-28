Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului, nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp, a scris, sâmbătă, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pe pagina sa de socializare.

‘Am văzut conferința colegului meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe neacoperite. Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor. În timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat înghețări și taxe, iar firmele au așteptat plăți și deconturi. Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp’, a subliniat Manole, pe Facebook.

Acesta a adăugat că respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie.

‘Și încă ceva: eu nu am văzut să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie’, a menționat demnitarul.