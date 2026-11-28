Grupul german Rheinmetall a anunțat vineri că Ministerul Apărării Naționale din România a comandat un număr suplimentar de 66 de vehicule de luptă Lynx, în baza unui contract-cadru pentru 298 de vehicule Lynx, atribuit în mai 2026, valoarea noilor vehicule comandate fiind de aproximativ 738 de milioane de euro, informează un comunicat de presă al companiei germane.

În mai 2026, Rheinmetall a primit cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a companiei. În cadrul programului SAFE, România a contractat grupul cu sediul la Dusseldorf pentru realizarea unor proiecte ample în domeniul apărării. Acestea includ fabricarea de vehicule de luptă, sisteme de apărare antieriană, muniție și componente pentru muniție, precum și patru nave militare, având o valoare totală de 5,7 miliarde de euro.

Cea mai mare parte a flotei de vehicule a României va fi formată din vehicule de luptă ale infanteriei, completate de variante blindate pentru aruncătoare de mine, puncte de comandă și evacuare medicală. Livrarea vehiculelor Lynx va începe în 2028 și este programată să se încheie până în 2030.

‘Rheinmetall își extinde semnificativ capacitatea de producție pe care o deține de mulți ani în România, pentru a onora aceste comenzi. În acest scop, în România sunt realizate investiții în valoare totală de câteva sute de milioane de euro. O parte importantă a valorii adăugate este generată în acest stat membru NATO și al UE. Obiectivul este crearea a mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractori vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare. De asemenea, va avea loc un transfer tehnologic amplu’, informează grupul german.

România este deja una dintre piețele principale ale Rheinmetall. Filiala Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, își desfășoară activitatea de mulți ani. Contractele majore atribuite în prezent vor fi, de asemenea, onorate cu implicarea altor facilități.