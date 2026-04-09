Constructorii auto americani avertizează că noi reguli propuse de UE ar putea bloca accesul pickup-urilor mari pe piaţa europeană

Constructorii auto americani avertizează că noile reguli analizate de autorităţile de la Bruxelles ar putea împiedica circulaţia în Europa a pickup-urilor de mari dimensiuni, precum Ford F-150, Chevrolet Silverado şi Ram 1500, potrivit unei scrisori consultate de Reuters.

Andrew Puzder, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană, a declarat pentru Financial Times că UE intenţionează să modifice regulile de siguranţă într-un mod care ar putea încălca spiritul acordului comercial încheiat în august între Statele Unite şi Uniunea Europeană, dacă aceste schimbări ar împiedica vânzarea unor vehicule americane pe piaţa europeană.

Scrisoarea transmisă de American Automotive Policy Council, organizaţie care reprezintă companiile General Motors, Ford şi Stellantis, aminteşte că Uniunea Europeană a fost de acord în august să reducă sau să elimine barierele netarifare şi să recunoască reciproc standardele pentru vehicule, ca parte a acordului comercial cu administraţia Trump.

Grupul susţine că modificările propuse la procedura europeană de aprobare individuală a vehiculelor ar putea reduce accesul pe piaţa europeană pentru automobilele construite în Statele Unite şi exportate în Europa.

”Pe măsură ce creşte cererea pentru anumite tipuri de vehicule mai puţin întâlnite în Uniunea Europeană, precum pickup-urile mari, programul de aprobare individuală a vehiculelor a fost utilizat tot mai frecvent pentru aceste modele”, se arată în scrisoare.

Organizaţia a adăugat că o alianţă formată din grupuri pentru siguranţă şi mediu face presiuni asupra Uniunii Europene pentru a elimina aşa-numitele ”portiţe” care permit vânzarea în Europa a pickup-urilor mari „în stil american”.

Transport & Environment, una dintre principalele organizaţii europene non-profit care promovează transportul curat şi energia verde, a declarat că pickup-urile mari şi SUV-urile americane au reprezentat aproximativ 7.000 de vehicule vândute în Uniunea Europeană în 2024.

Organizaţia susţine că permiterea vânzării unui număr mai mare de SUV-uri şi pickup-uri americane, cu standarde de siguranţă şi poluare a aerului mai reduse, ”ar reprezenta o trădare a tuturor cetăţenilor Uniunii Europene”.