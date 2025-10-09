Constructorii auto europeni critică reducerea cotelor la importurile de oțel

Un nou plan al Uniunii Europene vizând reducerea drastică a cotelor la importurile de oțel merge prea departe și amenință producătorii auto europeni cu costuri administrative și de producție mai mari, a anunțat miercuri Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a precizat că producătorii auto europeni își asigură aproximativ 90% din achizițiile lor directe de oțel din UE și sunt ”îngrijorați” de impactul inflaționist al unor restricții mai stricte asupra importurilor de oțel.

Comisia Europeană a propus marți reducerea cotelor de import de oțel fără taxe vamale cu aproape jumătate, împreună cu dublarea tarifelor vamale, la 50%, pentru importurile care depășesc cotele, în încercarea de a păstra viabilitatea producției de oțel în Uniunea Europeană.

Propunerea va avea nevoie de aprobarea guvernelor UE și a Parlamentului European.

”Nu contestăm necesitatea unui anumit nivel de protecție pentru o industrie precum oțelul, dar considerăm că parametrii propuși de Comisie merg prea departe în protejarea pieței europene”, a declarat directorul general al ACEA, Sigrid de Vries, într-un comunicat.

ACEA a subliniat că producătorii auto trebuie în continuare să importe anumite cantități și calități de oțel, adăugând că tipurile de oțel folosite în industria auto au fost întotdeauna epuizate rapid în cadrul sistemului actual de cote.

Asociația a pus, de asemenea, sub semnul întrebării cerința ca importatorii să identifice locul inițial în care a fost topit și turnat oțelul, o regulă concepută pentru a preveni eludarea restricțiilor. Potrivit ACEA, acest lucru este foarte complicat într-un lanț de aprovizionare global, precum cel al industriei auto.

”Trebuie să găsim un echilibru mai bun între nevoile producătorilor și utilizatorilor europeni de oțel în cadrul acestei măsuri”, a precizat ACEA.