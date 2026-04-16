Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit în scădere la 3,2 miliarde euro, în primele două luni

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 3,191 miliarde euro, comparativ cu 3,638 miliarde euro în perioada ianuarie-februarie 2025, informează Banca Națională a României (BNR), printr-un comunicat.

În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 932 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 225 milioane euro, iar balanța veniturilor primare și cea a veniturilor secundare au consemnat deficite mai mari cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 1,128 miliarde euro (comparativ cu 854 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1,180 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 52 milioane euro.

În perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,5 miliarde euro, până la 229,963 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 182,519 miliarde euro, la 28 februarie 2026 (79,4% din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,2% față de 31 decembrie 2025, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 47,444 miliarde euro (20,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,5% față de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9% în perioada ianuarie-februarie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2026 a fost de 6,7 luni, comparativ cu 6 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2026, a fost de 107,3%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.