Costin Iordache și-a depus mandatul de director general al TAROM

Directorul general al companiei TAROM, Costin Iordache, și-a depus mandatul în data de 19 decembrie 2025, din motive personale, dar va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, perioadă în care Consiliul de Administrație al TAROM va numi un director general interimar.

‘La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, și-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reușit să deruleze cea mai mare parte din acțiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experiență de peste 18 ani în companii de renume național și internațional. Conducând o echipă de profesioniști proveniți din mediul privat a reușit să obțină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor și intrarea companiei pe profit’, se arată înt-un comunicat al TAROM transmis miercuri AGERPRES.

Costin Iordache va rămâne în funcție până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administrație al TAROM va identifica și numi un director general interimar. Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM și a statului român reprezentat de Ministerul Transporturilor , în calitate de acționar.

În paralel CA al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern.

‘Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea și implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei și transformarea ei într-o organizație profitabilă și modernă’, se mai arată în comunicat.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Național al României deține o flotă de 15 aeronave și are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).