Miruță: Am cerut situația și pentru TAROM, neprimind aceste documente, nu mă pronunț doar pe ce mi se spune pe holuri

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat miercuri că va lua o decizie privind TAROM în cursul serii, dacă va primi datele oficiale solicitate, subliniind că nu se va pronunța pe baza unor informații spuse ‘pe holuri’.

Afirmația a fost făcută în contextul în care 30 aprilie este termenul limită pentru Executiv de a decide viitorul companiei naționale de transport aerian, respectiv fie atragerea unui partener strategic privat, fie o ieșire ordonată din piață, cu valorificarea activelor, conform unui document guvernamental apărut în spațiul public.

‘Nu am ajuns în cele două zile (de la preluarea interimatului la Ministerul Transporturilor – n. r.) și la TAROM. Da, există informații. Da, există foarte multe informații, dar mă știți un om care răspunde nu după ce mi se spune, ci după ce văd. De foarte multe ori în ministerele în care am fost diferența între ce mi se spune și ce apare pe documente este una diferită. Am cerut situația și pentru TAROM, dar am luat-o în ordinea importanței cronologice, pentru că vineri ar fi trebuit să intre în vigoare creșterea prețului la biletele de metrou’, a transmis Miruță.

La insistențele jurnaliștilor cu privire la această decizie, șeful de la Transporturi a răspuns: ‘V-am explicat: dacă în seara asta primesc datele pe care le-am solicitat să văd și eu cum arată situația pe documente, în seara asta voi lua o decizie. Însă, neprimind aceste documente, nu mă pronunț doar pe ce mi se spune pe holuri’.

‘Depinde care sunt documentele care vin și ce scrie în ele. Mă întrebați cu o condiție suspensivă, neștiind ce va rezulta. Dacă documentele sunt foarte clare, nimic nu e presant. Presant este să obții această claritate. Dacă va veni sau nu va veni această claritate astăzi, vă voi anunța deîndată. Am intrat în acest minister acum două zile, un minister pe unde, uitându-mă doar la Metrorex, încep să mă gândesc cam cum arată radiografia și la alte companii. Nu plec cu idei preconcepute, dar nici nu aplic o decizie decât pe documente asumate de oamenii responsabili pentru asta din minister’, a adăugat Radu Miruță, întrebat dacă nu există, totuși, o grabă în privința deciziei viitorului companiei românești.