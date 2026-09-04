Ministerul Finanțelor ajustează ajutorul de stat pentru transportatori; restituirea accizei ajunge la 43 bani/litru

Ministerul Finanțelor a ajustat schema de ajutor de stat acordat transportatorilor pentru motorină, astfel încât aceasta să fie corelată cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei, introdus prin Legea nr. 162/2026, a anunțat, vineri, instituția.

Proiectul privind ajustarea schemei a fost adoptat joi în ședința de Guvern. Potrivit Ministerului Finanțelor, transportatorii pot beneficia în continuare de ambele forme de sprijin, respectiv reducerea temporară a accizei aplicată la nivelul întregii piețe și restituirea unei părți din acciză acordată sectorului de transport.

‘Prin această intervenție, Ministerul Finanțelor urmărește să atenueze efectele volatilității pieței produselor petroliere asupra sectorului transporturilor, un domeniu care are un rol esențial în funcționarea economiei și în asigurarea mobilității bunurilor și serviciilor la nivel național și european’, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Valoarea restituirii de acciză este corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel național. Astfel, pentru o reducere a accizei de 15%, ajutorul de stat este de 71 bani/litru, pentru o reducere de 20% este de 57 bani/litru, iar pentru o reducere de 25% este de 43 bani/litru, potrivit Ministerului Finanțelor.

‘Transportatori: am ajustat schema de ajutor de stat pentru a susține competitivitatea economiei. Proiectul Ministerului Finanțelor privind ajustarea ajutorului de stat acordat transportatorilor pentru motorină a fost adoptat în Guvern – este un act normativ care stabilește modul în care acest sprijin se corelează cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei. Prin această măsură, am făcut ajustările tehnice necesare pentru ca transportatorii să poată beneficia în continuare de ambele forme de sprijin: reducerea temporară a accizei aplicată la nivelul întregii piețe și restituirea unei părți din acciză acordată sectorului de transport’, a scris Nazare într-o postare pe Facebook.

Cele două mecanisme sunt corelate astfel încât sprijinul cumulat să rămână la nivelul maxim permis de legislația europeană, iar operatorii de transport să beneficieze în continuare de sprijin financiar, cu respectarea nivelului minim obligatoriu de impozitare stabilit la nivelul UE.

‘Valoarea restituirii de acciză va fi corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel național, iar prin limitarea impactului costurilor de operare asupra companiilor de transport, măsura contribuie la stabilitatea lanțurilor de aprovizionare, la menținerea fluxurilor comerciale și la evitarea transferării integrale a majorărilor de cost către economie și consumatorii finali. Totodată, sprijină păstrarea locurilor de muncă din sector și consolidează capacitatea operatorilor români de a concura pe piața europeană a transporturilor’, a mai scris Alexandru Nazare pe rețeaua de socializare.

Ministerul Finanțelor precizează că măsura are în vedere situația de criză declarată pe piața țițeiului și a produselor petroliere și respectă nivelul minim obligatoriu de impozitare stabilit la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 2003/96/CE.

În prezent, Autoritatea Rutieră Română, administratorul schemei de ajutor de stat, soluționează cereri ale transportatorilor din trimestrul II 2026, menționează Ministerul Finanțelor.

Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 a intrat în vigoare în august. În perioada 16-31 august, acciza a fost redusă cu 20%, iar ajutorul pentru alimentările cu combustibil ale transportatorilor este de 57 bani pe litru. Pentru perioada 1-15 septembrie, acciza este redusă cu 25%, iar ajutorul este de 43 bani pe litru, potrivit Ministerului Finanțelor.