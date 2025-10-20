Creșterea economiei Chinei, afectată de escaladarea tensiunilor comerciale

Economia chineză a înregistrat în trimestrul trei din 2025 cel mai lent ritm de creștere din ultimul an, cererea internă fragilă sporind dependența de producția industrială și de exporturi, sporind temerile privind extinderea dezechilibrelor structurale, transmite Reuters.

Dependența economiei de exporturi vine într-un moment în care se adâncesc tensiunile comerciale cu Washingtonul iar analiștii se întreabă dacă Beijing poate rezolva dificultățile cheie pentru a sprijini o creștere sustenabilă pe termen lung.

Datele publicate luni de Biroul Național de Statistică arată că PIB-ul a crescut în ritm anual cu 4,8% în trimestrul trei din 2025, în linie cu estimările, a doua economie mondială fiind în grafic să înregistreze un avans de 5% pe ansamblul acestui an, probabil cu ajutorul unor noi măsuri de stimulare. În perioada aprilie-iunie 2025 creșterea anuală a fost de 5,2%.

‘În condițiile în care China este în grafic pentru a atinge ținta de creștere din 2025, vedem o urgență mai redusă pentru modificarea politicilor economice. Dar încrederea redusă duce la scăderea consumului, a investițiilor, și înrăutățește problemele din sectorul imobiliar’, a apreciat Lynn Song, economist șef în cadrul ING China.

Datele recente privind exporturile arată de asemenea capacitatea China de a redirecționa spre alte piețe mărfurile destinate inițial SUA. , În septembrie, exporturile chineze către piața americană au scăzut în ritm anual cu 27%, dar livrările către Uniunea Europeană, sud-estul Asiei și Africa au urcat cu 14%, 15,6% și, respectiv 56,4%.

Totuși, cererea internă slabă afectează vânzările cu amănuntul, care au urcat cu 3% în septembrie, cel mai redus ritm de creștere din ultimele zece luni.

În primele nouă luni din acest an, creșterea anuală a fost de 5,2%, ceea ce face posibil un avans de 5% în 2025.

În ritm trimestrial, PIB-ul Chinei a crescut cu 1,1% în perioada iulie – septembrie 2025, după un avans de 1% în trimestrul doi din 2025.

Escaladarea tensiunilor comerciale cu Washingtonul a scos în evidență vulnerabilățile economiei chineze, sporind așteptările că liderii de la Beijing vor lua măsuri pentru stimularea consumului intern, în timp ce persistă presiunile deflaționiste, în pofida eforturilor de reducere a supracapacităților de producție și a concurenței strânse.

În plus, criza se prelungește în sectorul imobiliar, cele mai recente date arată că investiițiile pe acest segment au scăzut în ritm anual cu 13,9% în primele nouă luni din acest an, afectând semnificativ economia și încrederea consumatorilor din China.