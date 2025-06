Companiile aeriene și-au revizuit estimările de profit pentru 2025 din cauza tensiunilor comerciale

Din cauza războaielor comerciale și a încetinirii economiei mondiale, companiile aeriene din întreaga lume și-au revizuit, luni, în scădere, estimările privind traficul de pasageri și profitul înregistrat în 2025, transmite Reuters.

Asociația Internaționala a Transportatorilor Aerieni (IATA) se așteaptă în prezent ca transportatorii aerieni din întreaga lume să afișeze un profit net combinat de 36 de miliarde de dolari în acest an, ușor mai puțin față de prognoza anterioară de 36,6 miliarde de dolari, care datează din luna decembrie 2024, înainte de investirea președintelui SUA, Donald Trump. Între timp liderul de la Casa Albă a lansat un război comercial și a înăsprit controalele la granițele SUA.

Totuși, profiturile companiilor aeriene vor fi mai mari în acest an, comparativ cu rezultatul net de 32,4 miliarde dolari înregistrat anul trecut, ajutat de un preț mai mic al petrolului și un număr record de pasageri. Potrivit estimărilor IATA, companiile aeriene vor transporta în acest an aproximativ cinci miliarde de călători, mai puțin decât estimările anterioare care mizau pe 5,22 miliarde pasageri transportați în 2025.

‘Un profit de 36 de miliarde de dolari este unul semnificativ. Dar este echivalentul a doar 7,20 dolari per pasager per segment’, a declarat directorul general de la IATA, Willie Walsh într-un comunicat publicat luni ocazia reuniunii anuale a Asociației care va avea loc la New Delhi.

De asemenea, IATA și-a revizuit în jos și estimările privind cifra de afaceri combinată a companiilor aeriene în acest an, care va atinge un nivel record de 979 miliarde de dolari, dar va fi inferioară nivelului de 1.000 de miliarde de dolari prognozat de IATA la finalul anului trecut.

Tarifele la scară largă anunțate de Trump au generat temeri referitoare la încetinirea economiei și au afectat cheltuielile, astfel că mulți consumatori, în special în SUA, au decis să amâne sau să revizuiască planurile de cheltuieli. În paralel, întârzierile apărute în livrarea avioanelor comandate constructorilor au afectat capacitatea companiilor aeriene de face față cererii în creștere de călătorii în anumite regiuni și, în paralel, au majora cheltuielile operaționale ale transportatorilor pentru că trebuie să țină în serviciu avioane mai vechi sau să plătească mai mult pentru piese de schimb.

‘Acest lucru este ceva care nemulțumește pe toată lumea, în special companiile aeriene care aștepată să intre în posesia avioanelor comandate sau au avioane care stau pe loc în loc să fie în serviciu’, a spus Walsh.

Potrivit celor mai recente estimări ale IATA, cheltuielile totale ale companiilor aeriene ar urma să ajungă la 913 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 1,0% față de 2024, dar sub estimările anterioare de 940 de miliarde de dolari, în condițiile în care prețurile mai mici la carburant va ajuta la contracararea creșterii costurilor cu mentenanța.

‘Kerosenul ar urma să coste, în medie, 86 de dolari per baril în 2025, cu mult mai puțin comparativ cu 99 de dolari per baril în 2024’, a precizat IATA.

Sănătatea sectorului transportului aerian și creșterea economică sunt strâns corelate, a precizat IATA, care prognozează că avansul economiei mondiale ar urma să fie unul de 2,5% în acest an, comparativ cu unul de 3,3% înregistrat anul trecut.

IATA reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.