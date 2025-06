Crețu (ELCEN): Putem investi 400 de milioane de euro din Fondul de Modernizare în centrale noi, dar trebuie cofinanțare

ELCEN are de încasat de la Termoenergetica 1,4 miliarde de lei, iar această problemă arde, pentru că avem proiecte semnate de aproape 400 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pe care să îi investim în centrale noi, dar trebuie cofinanțare, a atenționat, luni, directorul general al companiei, Claudiu Crețu, la o conferință pe teme de energie.

‘De obicei, noi, oamenii, avem foarte multe probleme, doar că în momentul în care apare o boală nu mai avem multe probleme, avem o singură problemă. Așa și cu ELCEN-ul. ELCEN are foarte multe probleme, dar are una atât de mare, încât astăzi aș putea să spun că există o singură problemă. Avem de încasat de la Termoenergetica, Primăria București, 1,4 miliarde de lei. Știu că ați tot auzit de această problemă, dar de ce este acută în acest an, față de ceilalți ani? De ce arde acum și va arde în următoarele luni? Contextul este următorul: spunea domnul Virgil Popescu (europarlamentar și fost ministru al Energiei – n. r.) că sunt banii în Fondul de Modernizare. Anul trecut am aplicat și am luat din zona pentru cogenerare toți banii. Deci, avem proiecte semnate de aproape 400 de milioane de euro, bani pe care putem să-i absorbim și să investim în centrale noi. Domnul ministru Burduja spunea de eroi. Eroii pentru mine sunt acei oameni care iarna, la minus nu știu câte grade, se duc și repară și ciocănesc și fac acest sistem să supraviețuiească și când mă întâlnesc cu ei, se uită în ochii mei și îmi spun: ‘Ajutați-ne, faceți ceva și faceți investiții! Nu mai putem. Sunt centrale din anii ’60-70, fiarele astea nu mai pot și noi am îmbătrânit’. Concluzie: este nevoie de centrale noi în București, eficiente, care să consume mult mai puțin, emisii mai scăzute, preț mai bun la gigacalorie, deci toată lumea este de acord că trebuie’, a susținut Crețu.

El a atras atenția că este nevoie de cofinanțare pentru aceste proiecte finanțate din Fondul de Modernizare, iar băncile întreabă dacă există certitudine cu privire la încasarea celor 1,4 miliarde de lei de la Termoenergetica.

‘Putem absorbi cei 400 de milioane de euro aproape, banii din Fondul de Modernizare, dar trebuie să-i cofinanțăm, pentru că acei 400 de milioane de euro nu înseamnă 100%. Trebuie cofinanțați. În ultimele luni am fost la aproape toate băncile. Ok, să vedem planul de business, se uită pe cifre. E o singură întrebare: plătește primăria? Avem o certitudine că încasați cei 1,4 miliarde? Se repetă scenariul RADET-faliment-banii nu mai sunt? Ce le răspund? Restul, da, avem toate celelalte probleme ca toată lumea, dar noi avem de încasat 1,4 miliarde de lei’, a menționat șeful ELCEN.

Potrivit acestuia, fără o modernizare a acestui sistem de încălzire a Capitalei, se vor pierde în continuare milioane de euro din banii cetățenilor.

‘Bun, banii ăștia nu trebuie mâine toți, dar sper că se va întâmpla acest lucru, în final, după atâția ani, să se așeze la aceeași masă premier, ministru de Finanțe, primarul Bucureștiului și să existe acel circuit al banilor, pentru că, credeți-mă, nu că banii nu sunt deloc, banii trebuie doar mutați inteligent dintr-o parte în alta. De exemplu, acum un an, doi, o primărie din București, de sector, nu dau numele, avea excedent de 1,5 miliarde. Excedent. Cu banii ăia eu cofinanțam și făceam centrale pentru București, ca să nu se mai plătească din banii bucureștenilor 2 miliarde de lei pe an subvenție și pierderi și sute de milioane de euro pierduți. Deci, astăzi, din banii tuturor, se pierd sute de milioane de euro pentru că sistemul este nemodernizat. Trebuie modernizat. Haideți să-l modernizăm! Aceasta este problema și sunt, credeți-mă, foarte, foarte optimist în acest moment că se va intra într-o normalitate. Dacă nu acum, atunci când? Și vă spun asta, pentru că termenul-limită este 2029 – 2030 pentru a face aceste centrale. O investiție de acest gen durează cam 3-4 ani dacă totul merge perfect, deci iată că 2025 e un an ok. E acum ori niciodată’, a subliniat Claudiu Crețu.

Directorul general al companiei, Claudiu Crețu, a participat, luni, la conferința ‘Incertitudini și oportunități pentru investițiile în energie – prezent și viitor’, organizată de Focus Energetic la Palatul Parlamentului.