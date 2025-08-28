Cristina Chiriac: România nu duce lipsă de resurse, ci de curaj politic și viziune economică

O creștere progresivă a redevențelor către 15-20%, stabilirea unui cadru predictibil și echitabil pentru toți actorii implicați și o monitorizare strictă a modului în care aceste fonduri sunt colectate și direcționate ar fi un gest de demnitate economică, nu un capriciu electoral, este de părere președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.

Întrebată în cadrul unei dezbateri online dacă majorarea redevențelor pe resursele exploatate ar contribui la reducerea deficitului bugetar, Cristina Chiriac a răspuns: ‘Da, dar doar dacă suntem dispuși, în sfârșit, să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că adevărul este că România nu duce lipsă de resurse, ci de curaj politic și viziune economică’.

‘Faptul că astăzi încă vorbim despre 3% sau 5% în loc de 15% sau 20%, cum este firesc în economii precum Marea Britanie sau Norvegia, arată cât de departe suntem de o guvernanță ancorată în interes public. O creștere progresivă a redevențelor către 15-20%, stabilirea unui cadru predictibil și echitabil pentru toți actorii implicați și o monitorizare strictă a modului în care aceste fonduri sunt colectate și direcționate ar fi un gest de demnitate economică, nu un capriciu electoral’, a adăugat ea.

Șeful CONAF a arătat că sunt câteva țări care au mărit accizele și, mai mult, au făcut o serie de politici fiscale speciale pentru companiile cu un randament foarte mare, cum sunt companiile din zona energetică, mai ales că acolo se știe foarte bine că se înregistrează profituri foarte mari.

‘România, în schimb, mai are o problemă pe care trebuie să o rezolve și anume investițiile din cercetare, dezvoltare și redistribuirea profitului. Atunci când nu o să mai impozităm veniturile brute și o să impozităm doar dividendele, lucrurile se vor schimba. România încă mai are pași foarte mari de făcut. Într-adevăr, are nevoie de politicieni cu coloană vertebrală, dar are nevoie de politicieni care să înțeleagă că dacă ucizi vaca care îți dă laptele zi de zi, s-ar putea ca într-o bună zi să nu mai ai ce să pui pe masa copiilor tăi, acel pahar de lapte’, a transmis Chiriac.

Coaliția Pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC) a organizat, miercuri, cea de-a 8-a dezbaterea profesională digitală din acest an, cu titlul ‘Măsuri de reducere a deficitului bugetar. Influența asupra companiilor și consumatorilor’.

În cadrul dezbaterii digitale a fost analizată una dintre cele mai stringente probleme economice ale momentului, respectiv deficitul bugetar, care continuă să reprezinte o provocare semnificativă pentru stabilitatea financiară a României, iar măsurile adoptate pentru reducerea lui generează efecte directe asupra mediului de afaceri și asupra consumatorilor.

Speakeri au fost președintele Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) – Cristina Chiriac, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), George Bădescu, și Lucian Barbu, Tax Partner NNDKP – Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.