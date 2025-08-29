Cseke Attila afirmă că ”riscul de neconstituţionalitate” în ceea ce priveşte al doilea pachet de măsuri este unul redus

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, este de părere că ”riscul de neconstituţionalitate” în ceea ce priveşte proiectele propuse în al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare este unul redus. El a explicat că Guvernul a împărţit pachetul de măsuri în şase proiecte distincte pentru că este vorba despre zeci de pagini de propuneri, care vizează domenii diverse, iar în acest mod discuţiile şi eventualele propuneri vor fi mai uşor de făcut în cadrul dezbaterilor.

Cseke Attila este de părere că împărţirea pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare este ”o evaluare corectă, din punctul de vedere al abordării juridice”.

”Fiecare dintre aceste legi, pot să vă spun că pe partea de administraţie aveam aproape 50 de pagini de texte legislative, intervenţii, reglementări pe mai multe legi care au legătură cu funcţionarea administraţiei publice locale şi centrale. Şi atunci s-a considerat că este chiar mai coerent şi mai corect, inclusiv din punct de vedere al dezbaterii parlamentare, dacă vreţi, pentru că va fi o dezbatere, dacă va fi moţiune, respectiv amendamentele care se pot depune, se vor depune pe fiecare segment în parte, nu se va depune pe o lege mare care cuprinde mai multe domenii, şi pe domeniul, cine doreşte pe domeniul administraţiei, cine doreşte pe sănătate şi aşa mai departe”, a explicat Cseke Attila, joi seară, la Digi 24.

Ministrul Dezvoltării a afirmat că riscul ca părţi din propunerile înaintate în cadrul pachetului al doilea de măsuri să fie declarate neconstituţionale este unul redus.

”Riscul de neconstituţionalitate eu cred că este redus. S-a discutat foarte mult de acest aspect, că ar fi aici un risc de neconstituţionalitate, dacă sunt multe legi laolaltă. Sigur, o lege, aş spune nu stufoasă, dar cu foarte multe domenii reglementate, e mai greu de gestionat din acest punct de vedere, dar atâta timp cât aceste legi au avizul Ministerului Justiţiei şi s-a discutat foarte mult despre ele, eu cred că acest risc este redus”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte reforma pe care o parte din pachetul de măsuri o propune pe domeniul juridic, Cseke Attila a amintit că România traversează o perioadă dificilă, în care este nevoie de solidaritate, arătând că ”inclusiv magistraţii” trebuie să participe la efortul societăţii de a reduce cheltuielile.

”Nimeni nu contestă necesitatea independenţei judecătorilor, a procurorilor şi aşa mai departe, dar făcând o comparaţie cu alte state europene şi văzând şi posibilităţile financiare ale României, eu cred că legea cu privire la această pensionare sau cu reforma pensiilor speciale este corectă”, a afirmat ministrul Dezvoltării.