Bolojan: Semnarea contractului pentru Spitalul Regional Cluj, moment important pentru sistemul de sănătate

Semnarea contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj marchează un moment important pentru sistemul de sănătate din regiunea de nord-vest și pentru România, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, prezent la ceremonia de semnare a contractului alături de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

‘Sunt bucuros că am ajuns în situația în care, după mulți ani, cu întârziere, să fim în conjunctura în care putem să semnăm acest important contract în domeniul Sănătății pentru regiunea de nord-vest și pentru România. Pentru mine este o dublă bucurie, pe de-o parte pentru că se poate semna acest contract și putem începe practic lucrările, în așa fel încât în anii următori să avem încă un spital regional important finalizat în România, dar și ca locuitor al regiunii de nord-vest, unde știm că cele mai importante servicii de sănătate din regiune sunt asigurate, în afară de celelalte reședințe de județ, de medicii din Cluj’, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că noul spital va oferi medicilor clujeni infrastructura modernă necesară pentru a-și continua activitatea la standarde ridicate.

‘Și mă bucur că, pe lângă profesionalismul pe care l-au probat de-a lungul zecilor de ani, echipa de medici clujeni va putea să beneficieze în anii următori de condiții de lucru, de aparatură, la nivelul performanțelor pe care le-au dovedit în acești ani în serviciul pacienților și în salvarea vieților’, a declarat Bolojan.

Premierul a încheiat prin a mulțumi instituțiilor centrale, Ministerului Sănătății și autorităților locale implicate în susținerea proiectului.

Contractul a fost semnat de președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Iuliana Feclistov, și de Mehmet Burak Vardan, împuternicit al asocierii companiilor turcești CCN și partenerilor român, Rotary Construcții Mentenanță, Bedamiro Holding Parcări Construct SA.