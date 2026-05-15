Cseke Attila: La ministere trebuie să avem un ritm al plăților pe PNRR mai accentuat

Ministrul interimar al Dezvoltării și al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi, la Râmnicu Vâlcea, că ministerele trebuie să accelereze ritmul plăților în cazul investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă pentru finalizarea cât mai multor investiții până la termenul-limită din 31 august 2026 este important și ca administrațiile publice locale să încerce să închidă cât mai repede procedurile.

‘E un efort comun PNRR-ul, nu poate fi altfel, efort comun guvernamental, administrație centrală și administrație locală. Pentru noi, la nivelul administrației centrale, ceea ce este o provocare și unde este important să fie lucruri pozitive, este ritmul de plăți. Deci, la ministere trebuie să avem un ritm al plăților pe PNRR mai accentuat. E important ca autoritățile locale să încerce să închidă aceste proceduri și să încarce în platformă documentațiile de închidere a investițiilor, pentru că sunt niște perioade, ele nu se pot închide de pe o zi pe alta’, a spus ministrul la sfârșitul întâlnirii pe care a avut-o cu mai mulți primari din țară.

Cseke Attila a precizat că, în ceea ce privește ministerele pe care le coordonează, dificultățile cele mai mari sunt pe componenta de sănătate, unde gradul de absorbție al fondurilor din PNRR este de 66%.

‘La Ministerul Sănătății sunt probleme legate de capacitatea de analiză și de plată într-un ritm susținut și care ritm trebuie să crească în mod categoric. Trebuie să transparentizăm aceste plăți. Am anunțat public acest lucru – vom publica plățile pe care le efectuăm, astfel încât de la gradul de absorbție de 66% să avansăm rapid. Avem undeva puțin peste 1.000 de contracte de finanțare la Ministerul Sănătății, între care sunt opt clădiri de spitale importante în țară’, a adăugat Cseke Attila, care asigură interimatul la Ministerul Sănătății.

El a afirmat însă că sunt perspective mai bune în cazul investițiilor gestionate de Ministerul Dezvoltării, deși sunt și aici câteva dificultăți.

‘Deși avem 5.300 de contracte de finanțare, gradul de absorbție acum , la zi, este de 80%, cu perspectiva ca până la 31 iulie să putem să depășim 90%, 93-95. Sigur, depinde de un efort comun. Nu e vorba numai de central și de local, e viceversa, de noi toți. La fiecare două zile facem plăți. Ceea ce este mai greu și unde este nevoie, și la nivel central, și la nivel local, să avem capacitatea tehnică de specialiști este partea de cereri finale. Pentru că dacă la cereri intermediare de plăți de facturi, procedura este mai simplă și îți permite să împingi plățile mai rapid, la cererea finală, unde trebuie să ne uităm din punct de vedere tehnic, la metri pătrați eficientizați energetic, la construcțiile respective, la procesul verbal de recepție, dacă s-au respectat autorizațiile, adică acolo ai nevoie de chestiuni de specialitate. Aici trebuie să ne axăm ca să putem să închidem investițiile. La Dezvoltare, investițiile, contractele de finanțare au fost prelungite cu o lună. Ele trebuie închise până la 31 iulie 2026, astfel încât, în luna aceea rămasă, ministerul să reușească să închidă și procedural și din punct de vedere al documentațiilor aceste investiții’, a adăugat oficialul.

Zeci de primari, în special din partea de vest a țării, au participat joi după-amiază, la Râmnicu Vâlcea, la Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din România, închiderea investițiilor prin PNRR fiind principala temă ridicată de aceștia în cadrul discuțiilor purtate cu ministrul Cseke Attila.