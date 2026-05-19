Cseke Attila: Am plătit toate facturile la zi depuse pentru lucrări finanțate prin ‘Anghel Saligny’

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că au fost plătite toate facturile la zi pentru lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’ depuse la MDLPA.

‘Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a virat, luni, suma de 3.022.916.332,78 de lei, pentru decontarea a 1.468 de lucrări finanțate prin Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’ și, astfel, am achitat toate facturile depuse la minister până la data de 12 mai, ora 24:00, pentru acest program’, a informat ministrul.

Conform unui comunicat de presă al MDLPA, proiectele au în vedere reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, a rețelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, precum și modernizarea sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA – https://www.mdlpa.ro/pages/plati.