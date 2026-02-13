Cseke Attila: Îmbunătățim procesul de eficientizare energetică a clădirilor, atestăm noi auditori energetici

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) organizează o nouă sesiune de examen pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, în condițiile în care România se confruntă cu un deficit în acest domeniu, a anunțat vineri ministrul Cseke Attila.

‘Organizăm, la Ministerul Dezvoltării, o nouă sesiune de examen în vederea atestării auditorilor energetici pentru clădiri. Fără un număr adecvat de auditori atestați, nu pot fi auditate clădirile – blocuri de locuințe, dar și spitale sau școli – care necesită lucrări de eficientizare energetică’, a anunțat ministrul Cseke Attila, într-un comunicat de presă.

Potrivit ministrului Dezvoltării, România are un deficit de auditori energetici.

‘În județul Ialomița sunt patru auditori atestați, care pot evalua eficiența energetică a blocurilor de locuințe, și un singur auditor pentru alte clădiri, cum ar fi spitale, școli și clădiri publice, pentru care Ministerul Dezvoltării derulează programe de finanțare pentru eficientizare energetică, inclusiv din fonduri europene. În această situație se află și județul Giurgiu, cu un singur auditor atestat care poate audita energetic doar blocurile de locuințe, și doi alți auditori pentru orice clădire. Există deficit de auditori atestați și în județele Alba, Bistrița-Năsăud, Călărași sau Sălaj’, a explicat ministrul Cseke Attila.

Metodologia de calcul, legislația națională și europeană privind performanța energetică a clădirilor au fost modificate substanțial în ultimii ani, iar procesul de atestare a acestei categorii de specialiști a fost suspendat, astfel încât specialiștii eligibili să poată studia noile metodologii pentru susținerea examenului de atestare.

La ultima sesiune de atestare, organizată în 2021, dintre cei 148 de candidați programați, au promovat examenul 109, pentru care au fost eliberate certificate de atestare și legitimații aferente pentru auditori energetici gradul I și II.

Înscrierile la noul examen se vor face prin intermediul unei platforme digitale puse la dispoziție de Ministerul Dezvoltării.

‘În prima parte a lunii martie, ministerul va publica, pe pagina sa de internet, anunțul privind deschiderea înscrierilor și calendarul stabilit pentru derularea examenului de atestare. Verificarea eligibilității candidaților se va realiza până la jumătatea lunii aprilie, iar lista cu candidații eligibili va fi publicată în cea de-a doua jumătate a aceleiași luni, urmând ca, după 15 zile calendaristice, să fie organizat examenul de atestare’, a precizat ministrul Dezvoltării.