Cseke Attila: Legea recepției lucrărilor esențiale va accelera investițiile prin PNRR

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat sâmbătă, la Oradea, că noua lege privind recepția lucrărilor esențiale, act normativ aflat la promulgare, ar urma să vină în sprijinul implementării proiectelor finanțate prin PNRR și al absorbției fondurilor europene.

‘Am promovat legea privind recepția pentru lucrări esențiale, care ne va ajuta foarte mult în implementarea proiectelor prin PNRR. Legea este la promulgare la președinte. Este o lege pe care am dezbătut-o foarte mult cu Comisia Europeană, dar avem acceptul lor’, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Cseke Attila.

El a menționat că problema principală pentru numeroase investiții este legată de racordarea la utilitățile publice, în special la energia electrică, unde durata execuției, dar și costul racordării pot pune în pericol respectarea termenelor asumate prin proiectele europene.

‘Problema care apare la anumite investiții este racordarea la utilitățile publice, în principal racordarea la energia electrică. Este o problemă nu doar de costuri, ci mai ales de timpul necesar realizării acestor lucrări’, a precizat ministrul interimar al Dezvoltării.

Potrivit acestuia, noua reglementare permite recepționarea investițiilor ca lucrări esențiale, cu excepția amenajărilor exterioare și a racordării la rețeaua electrică, urmând ca aceste componente să fie finalizate în termen de 120 de zile.

‘Pe baza acestei recepții a lucrărilor esențiale, Comisia Europeană va putea deconta fondurile europene pentru România’, a spus el.

Ministrul a explicat că măsura va fi aplicată în special proiectelor din educație și dezvoltare, unde există riscul blocării investițiilor din cauza întârzierilor la racordarea la utilități. În cazul reabilitărilor de școli, recepția lucrărilor esențiale va putea permite decontarea a aproximativ 95% din valoarea proiectelor, restul de 5%, lucrări mai puțin importante, urmând să fie efectuate în 120 de zile.

‘Important este că Uniunea Europeană ne va accepta absorbția de fonduri și pe partea aceea de 95% și putem să închidem investițiile, urmând ca restul să fie făcut pe buget de stat. Este o lege care ne va ajuta foarte mult. Din simulările noastre, pentru domeniul educației și pe dezvoltare rezultă că putem absorbi aproximativ 560 de milioane de euro pe baza acestei legi. Dar mai sunt și alte domenii, unde încă nu am simulări’, a precizat Cseke Attila.

Legea a fost adoptată de Parlament și transmisă pentru promulgare la sfârșitul lunii iunie.