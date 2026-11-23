Prețul combustibililor și lubrifianților pentru transport personal în UE a crescut, în octombrie 2026, cu 29,5%, comparativ cu perioada similară din 2025, după un avans anual de 23,8% în august și 31,4% în septembrie, arată informațiile publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

De asemenea, în octombrie 2026, comparativ cu luna precedentă, prețurile la motorină în UE au scăzut cu 0,2%. Între septembrie și octombrie 2026, prețurile la motorină au crescut în 20 state membre UE. Cel mai semnificativ avans a fost în Irlanda (6,1%), Suedia (3,1%) și România (3%). Au existat scăderi ale prețurilor în șase țări membre UE, cel mai important declin fiind în Polonia (minus 9%), Germania (minus 5,1%) și Cehia (minus 3,6%). În septembrie 2026, prețurile la motorină au crescut cu 5,9% față de august 2026.

În ceea ce privește prețurile la benzină, a existat o scădere de 3% în octombrie 2026 comparativ cu luna precedentă. În 16 state au existat creșteri ale prețurilor la benzină între septembrie și octombrie 2026, cel mai semnificativ avans fiind în Slovenia (5,3%), Suedia (4,2%) și Cipru (3,9%). În alte 10 țări membre UE, prețurile au scăzut, cel mai semnificativ declin fiind înregistrat în Polonia (minus 12%), Spania (minus 6,1%) și Germania (minus 5,8%). În septembrie 2026, prețurile la benzină au crescut cu 6,7% față de august 2026.

În privința creșterilor anuale ale prețului combustibililor și lubrifianților pentru transport personal, 19 state membre UE au raportat în octombrie creșteri mai mari decât cele din august și septembrie. În octombrie, comparativ cu perioada similară din 2025, trei țări membre UE au înregistrat creșteri de preț de peste 40%: Estonia (44,1%), Bulgaria (42,8%) și Lituania (42,3%).

Alte 11 state membre: Luxemburg, Finlanda, Franța, Cehia, Letonia, Belgia, România, Danemarca, Austria, Portugalia și Croația, au avut creșteri între 30% și 40%. La polul opus, cele mai mici creșteri de prețuri au fost în Ungaria (11,3%), Irlanda (21,5%) și Polonia (21,9%).