Uniunea Europeană şi Indonezia au semnat sâmbătă un acord comercial cuprinzător şi un acord privind protecţia investiţiilor, după zece ani de negocieri, a anunţat Comisia Europeană, transmite Reuters. Înţelegerea face parte din strategia Bruxellesului de diversificare a relaţiilor comerciale şi de reducere a impactului tarifelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump.

Acordul, ale cărui negocieri au fost finalizate în septembrie 2025, ar urma să intre în vigoare la începutul anului 2027, după aprobarea de către Parlamentul European şi încheierea procedurilor interne necesare atât în UE, cât şi în Indonezia.

Cele două părţi vor elimina taxele vamale pentru peste 90% dintre produse. Printre principalele beneficii pentru exportatorii europeni se numără eliminarea tarifelor aplicate de Indonezia automobilelor importate din UE, care ajung în prezent până la 50%.

Potrivit estimărilor, acordul va reduce cu aproximativ 650 de milioane de euro anual costurile vamale suportate de exportatorii europeni, facilitând accesul companiilor din UE pe piaţa indoneziană.

În sectorul agroalimentar, unde exporturile Uniunii Europene către Indonezia se ridică în prezent la aproximativ un miliard de euro anual, Jakarta va elimina taxele vamale pentru majoritatea produselor agricole europene.

Acordul prevede, de asemenea, protejarea a 221 de indicaţii geografice europene, pentru a împiedica utilizarea neautorizată a denumirilor unor produse asociate cu anumite regiuni şi metode tradiţionale de producţie.