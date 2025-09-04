Danemarca vrea să strângă 1,56 miliarde de dolari cu primele obligațiuni verzi emise de o țară europeană

Danemarca mizează pe o sumă de până la 10 miliarde de coroane (1,56 miliarde de dolari) care ar urma să fie strânsă de pe piața cu prilejul primei emisiuni de obligațiuni verzi europene care va respecta noile standarde ale UE, transmite Bloomberg.

Sumele strânse vor merge spre finanțarea obiectivelor climatice, inclusiv transformarea sectorului energetic, transport sustenabil, conversia terenurilor agricole și refacerea naturii, a informat Banca Centrală de la Copenhaga, care gestionează datoria guvernamentală.

În 2023, Europa a pus la punct standardele pentru obligațiunile verzi europene, un punct de cotitură care oferă mai multă claritate investitorilor cu privire la modul în care banii lor sunt aliniați cu obiectivele climatice ale blocului comunitar. Regulamentul ‘EuGB’ acoperă atât obligațiunile corporative cât și cele suverane.

‘Prin această emisiune, statul danez sprijină în mod active un limbaj european comun cu privire la investițiile verzi. Standardul european cu privire la obligațiunile verzi creează transparență și încredere pe piață, iar statul danez este în frunte prin aderarea la cele mai ridicate standarde’, a declarat viceguvernatorul Băncii Centrale a Danemarcei, Signe Krogstrup.

În acest an au fost mai multe emisiuni de obligațiuni corporative care îndeplinesc standardul EUGBS, cele mai multe fiind derulate de companii din energie, precum grupul italian A2A SpA și cel spaniol Iberdrola SA, precum și una derulată de banca olandeză ABN AMRO Bank NV.

Chiar dacă Danemarca este primul stat suveran care utilizează standardul EUGBS, au fost unii emitenți din domeniul public care au luat-o înainte precum Comunitatea autonomă Madrid și Banca Europeană de Investiții.