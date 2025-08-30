Danemarca îşi reduce prognoza de creştere economică pentru 2025, pe fondul încetinirii afacerilor gigantului farmaceutic Novo Nordisk

Guvernul danez a redus vineri prognoza de creştere economică a ţării pentru 2025 la 1,4%, de la 3%, invocând perspective mai slabe pentru gigantul farmaceutic Novo Nordisk, transmite CNBC.

Economia Danemarcei a înregistrat avansuri solide în ultimii ani, cu o creştere de 3,7% în 2024, impulsionată de exporturile de medicamente. Însă începutul lui 2025 a adus o scădere semnificativă a exporturilor către SUA, după un vârf înregistrat la finalul anului trecut, din cauza stocurilor acumulate şi a competiţiei mai dure pe piaţa tratamentelor pentru slăbit.

Contribuţia industriei farmaceutice la creşterea exporturilor va fi de doar 1,3 puncte procentuale în 2025, faţă de 8,1 puncte anul trecut

Autorităţile au menţionat şi incertitudinile legate de politica comercială a administraţiei Trump, precum şi impactul tarifelor americane asupra exportatorilor europeni.

Cu toate acestea, economia rămâne robustă, cu ocupare ridicată a forţei de muncă şi o inflaţie prognozată sub 2% anual. Pentru 2026, prognoza de creştere a fost revizuită în sus, la 2,1%.

Novo Nordisk, producătorul medicamentelor Ozempic şi Wegovy, a pierdut peste 40% din valoarea bursieră în 2025, după scăderi de 10% în 2024, din cauza intensificării concurenţei şi a încetinirii pieţei. Totuşi, compania a raportat recent o creştere de 67% a vânzărilor trimestriale şi anunţă că va accelera vânzările directe către consumatori, în încercarea de a contracara presiunea genericelor şi politica SUA de reducere a preţurilor medicamentelor.