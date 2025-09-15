Daraban (CCIR): Nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău; situațiile nu arată acest lucru

Bilanțurile depuse de către persoanele juridice arată că economia nu merge rău și cred că mediul de afaceri este speriat zilele acestea mai mult de televizoare decât de ceea ce se întâmplă în mod real, a declarat, luni, într-o conferință de specialitate, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban.

‘Noi (CCIR, n.r.) nu intrăm în corul celor care spun că economia merge rău, pentru că situațiile nu arată acest lucru. Situațiile date de persoanele juridice care au depus bilanțul la Fisc ne arată că a crescut cifra de afaceri de la un an la altul cu 37 de miliarde de euro. A crescut și profitul de la 52 la 53,28 de miliarde de euro. Deci, iată că lucrurile din acest punct de vedere nu stau rău. Vedem în spațiul public foarte mulți care spun că se închid societăți. Se și închid, dar se și deschid. Vă pot spune că, anul acesta, au depus bilanțul la organele fiscale cu aproape 50.000 de societăți peste cele de anul trecut, și anul trecut cu 40.000 peste anul anterior. Deci, iată că există o dinamică pozitivă care nu trebuie decât să ne bucure. Într-adevăr, poate mediul de afaceri este mai speriat zilele astea, cred că mai mult de televizoare decât de ceea ce se întâmplă în mod real. Se rostogolesc foarte multe zvonuri, din păcate, și acest lucru creează puțină anxietate, puțină mega-prudență din partea unor oameni de afaceri. Trecând peste acestea, eu sunt în corul mai optimist al situației economice și cu asta cred că am spus tot’, a spus Daraban.

Șeful CCIR a precizat că instituția pe care o conduce realizează analize aprofundate în legătură cu ceea ce înseamnă bilanțurile depuse de către agenții economici la organele fiscale.

‘Aplaudăm oricând orice inițiativă de prevenție a autorităților statului. De asemenea, sper că acest mult folosit cuvânt ‘reciclare’ să-și găsească cu adevărat folosința în economia reală. Statul trebuie să înțeleagă, în primul rând, importanța acestui subiect al reciclării, pentru că vorbim de caiete de sarcini la achiziții publice. Ordonatorii de credite sunt entități ale statului și cred că dânșii ar trebui să facă primul pas în a promova în respectivele caiete de sarcini folosirea materialelor reciclate. Noi, la Camera de Comerț, vă pot spune că avem o oglindă perfectă a economiei naționale. Nu spun doar așa, ca să nu cumva să ne considerați aroganți, dar chiar facem analize foarte aprofundate pe ceea ce înseamnă bilanțurile depuse de agenții economici la organele fiscale. Nu în ultimul rând, situația de la Registrul Comerțului, în baza acestor date, avem niște analize foarte clare despre cine sunt întreprinderile mari și foarte mari, mici, mijlocii, microîntreprinderi, repartiția capitalului privat, stat, pe străini, pe români. Cred că orice politică publică trebuie să plece de la cunoașterea perfectă a cine sunt jucătorii din teren, cine sunt agenții economici, ce capabilitate au ei’, a punctat Mihai Daraban.

Garda Națională de Mediu (GNM) organizează, luni, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), evenimentul ‘Restart reciclare – un nou început pentru mediu’, ce beneficiază de sprijinuil Let’s Do It, România, al Asociației OIREP Ambalaje, Coaliției Pro DEEE România și Harta Reciclării – Viitor Plus.