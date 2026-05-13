Darău: Apărarea este o investiție economică în suveranitate, în autonomie strategică și în prosperitate economică

Apărarea este o investiție economică în suveranitate, în autonomie strategică și în prosperitatea economică a generațiilor viitoare, iar România a ales să fie producător, nu consumator, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, la cea de-a XX-a ediție a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA).

”Apărarea este o investiție economică în suveranitate, în autonomie strategică și în prosperitatea economică a generațiilor viitoare. România a ales să fie producător, nu consumator, partener, nu beneficiar pasiv, reziliență activă în locul dependenței confortabile. Această alegere este ireversibilă”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, economia, digitalizarea și antreprenoriatul nu sunt concepte abstracte, ci condiții permanente de apărare, descurajare și securitate.

”Timp de decenii, securitatea euro-atlantică a fost definită de armată și apărare. Tone de oțel, kilometri de front, număr de batalioane. Era o problemă a domeniului fizic, cu o doctrină clară și linii distincte între combatanți și civili, între război și pace. Acel război nu mai există. Transformarea digitală nu a schimbat doar modul în care comunicăm sau cum ne desfășurăm activitatea, a modificat fundamental natura conflictului, a suveranității și a vulnerabilității”, a subliniat Darău.

El consideră că, în prezent, lumea trăiește ‘într-un spațiu în care dimensiunile fizică, cibernetică, tehnologică și umană ale economiei nu mai funcționează izolat’.

”Un atac asupra unei rețele energetice nu este doar o infracțiune cibernetică, ci un act hibrid de agresiune care degradează logistica militară, destabilizează guvernarea și alarmează publicul, fără a se trage un singur foc de armă. În acest mediu, reziliența economică în domeniul apărării devine, astfel, coloana vertebrală pe care se bazează toate celelalte forme de activități economice”, a adăugat ministrul interimar.

El spune că transformarea digitală a modificat fundamental natura armelor, amenințările și vulnerabilitățile care trebuie apărate.

”Armamentul de mâine nu este pur kinetic. Noile sisteme de arme, de la platforme autonome și muniții ghidate de inteligență artificială la sisteme de rețea, arhitectură de comandă și control și roiuri de drone, integrează inteligența artificială și conectivitatea IoT în esența lor. Reziliența tehnologică înseamnă proiectarea securității cibernetice în platformele militare de la bun început, nu adaptarea acesteia ca o idee ulterioară. Înseamnă testare riguroasă împotriva scenariilor de război electronic și intruziune cibernetică, un standard, nu o excepție. Și înseamnă confruntarea amenințării cuantice cu seriozitatea pe care o merită. Adversarii colectează activ astăzi comunicații militare și guvernamentale criptate, pe deplin încrezători că le vor decripta odată ce capacitățile cuantice se vor maturiza”, a explicat Darău.

În context, acesta a pledat pentru alfabetizarea digitală, pentru capacitatea cetățenilor de a evalua critic informațiile, de a identifica manipulările și de a menține încrederea instituțională, fiind astfel ”o cerință strictă de securitate”.

”SAFE nu este un fond de achiziții publice. Este un instrument de reindustrializare. România este al doilea cel mai mare beneficiar, cu o alocare estimată de aproximativ 16,7 miliarde de euro în împrumuturi garantate de UE, la o dobândă de aproximativ 3%, comparativ cu cele 7% pe care România le plătește în prezent pe piețele externe, cu perioade de grație de 10 ani și termene de rambursare de până la 45 de ani. Însă, adevărata valoare a SAFE nu constă în costul capitalului. Constă în condițiile pe care le stabilim pentru utilizarea sa”, a mai spus ministrul.

Conform acestuia, MEDAT a stabilit un ”principiu nenegociabil”.

”Fiecare euro cheltuit pentru apărare prin SAFE trebuie să lase cel puțin jumătate din valoarea sa în România. De asemenea, ne propunem să structurăm centre industriale regionale. Sunt proiecte care se structurează acum, legate de programe specifice de achiziții și parteneri identificați. Și, alături de fiecare investiție în hardware, investim cu aceeași urgență în capitalul uman, deoarece războiul pentru talente este la fel de real ca orice altă fraudă”, a completat Darău.

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate, are loc la București, în perioada 13-15 mai, pe platforma ROMAERO Băneasa.

Conform organizatorilor, cea de-a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology și MARCTEL, cât și de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicații duale.

Alături de echipamentele și tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduiește și o expoziție de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forțelor pentru Operații Speciale, a Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne și Armatei Statelor Unite ale Americii, precum și o serie de conferințe tematice, dedicate celor cinci domenii operaționale militare.

Black Sea Defense and Aerospace – BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX, Ministerul Justiției – ANP, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la București.