Darău: Regulile pentru profesia de ghid de turism vor fi actualizate, inclusiv sistemul de sancțiuni

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a pus în transparență publică noile norme pentru profesia de ghid de turism.

‘După mai bine de 20 de ani, actualizăm regulile pentru profesia de ghid de turism. Poate părea un subiect tehnic, dar în realitate vorbim despre oamenii care reprezintă România în fața turiștilor, zi de zi. Ghidul de turism nu mai este doar persoana care ‘conduce un grup’. Este omul care explică, oferă context, creează experiențe și contribuie direct la imaginea despre România cu care un turist pleacă acasă’, a scris ministrul.

Potrivit acestuia, printre modificări se află renunțarea la legitimațiile pe carton folosite încă din 2001 și introducerea de carduri moderne cu cod QR – mai sigure, mai ușor de verificat și adaptate unei administrații digitale. În plus, sunt clarificate categoriile profesionale pentru a elimina confuziile: ‘ghid local’ devine ‘ghid intern’ iar ‘ghid național’ devine ‘ghid internațional’.

Modificările ‘permit și cetățenilor din afara Uniunii Europene care au drept de muncă în România să profeseze legal ca ghizi de turism. Până acum, legea îi bloca chiar și după ce finalizau cursurile de calificare. Actualizăm sistemul de sancțiuni, rămas aproape neschimbat din 2001, din perioada în care amenzile erau exprimate încă în milioane de lei vechi’, a scris ministrul.

Acesta a arătat că România are în acest moment aproape 9.000 de ghizi de turism activi, dintre care peste 400 atestați doar anul acesta. Este un domeniu care crește și care are nevoie de mai multă profesionalizare, digitalizare și claritate.