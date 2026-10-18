Datoria guvernamentală a urcat, în iulie 2026, la 1.205 miliarde lei, respectiv 60,4% din PIB

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a fost, în iulie 2026, de aproape 1.205 miliarde lei, în creștere de la 1.197 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF).

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,4%, de la 60% în iunie 2026 (PIB conform comunicatului INS din 7 septembrie 2026).

În iulie 2026, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.144 miliarde de lei, de la 1.142 miliarde de lei în iunie, iar cea pe termen scurt a crescut la 60,54 miliarde lei, de la 54,52 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 961,41 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 219,4 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 536,23 miliarde lei, cea în euro la 539,9 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 125,79 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în iulie 2026, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.177 miliarde lei, de la 1.169 miliarde lei în iunie 2026, din care 1.116 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (515,7 miliarde de lei) și în euro (532,7 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 27,73 miliarde de lei, de la 27,28 miliarde de lei în luna anterioară, din care 27,7 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în a șaptea lună a acestui an, datoria internă a administrației publice se cifra la 607,386 miliarde de lei (596,145 miliarde lei în iunie 2026), respectiv 30,5% din PIB (29,9% din PIB, în luna precedentă), din care 586,5 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 20,82 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 597,6 miliarde de lei (600,91 miliarde lei, în luna anterioară), respectiv 30% din PIB (30,1% în iunie), din care 590,7 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 6,91 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.