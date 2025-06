De ce aleg investitorii România? Oportunități, nu doar provocări

Bucureștiul a devenit astăzi centrul dialogului financiar și antreprenorial regional, găzduind Intelligent Money Marathon 2025, un eveniment organizat de Antena 3 CNN, care a reunit lideri din bănci, companii de asigurări, fonduri de investiții și cele mai importante organizații din mediul de afaceri românesc. A fost o zi dedicată strategiilor de dezvoltare pe o piață aflată într-o permanentă transformare, marcată de provocări, dar și de oportunități reale.

Moderatorul conferinței, jurnalistul Adrian Măniuțiu, a subliniat valoarea exercițiului de dialog în acest peisaj complex:

„Concluzia principală e că antreprenorul român reușește să își croiască drum prin tot hățișul ăsta, indiferent de cât de mult dorește politicul să agite sau să complice lucrurile uneori. A fost o zi sub semnul dialogului și asta cred că e foarte important. E un exercițiu pe care trebuie să-l repetăm. Nu e suficient ca a funcționat odată, să avem antreprenori, să avem politicieni, să avem mediul academic. E un exercițiu care trebuie repetat constant, pentru că el aduce niște rezultate fantastice.”

Printre invitați s-a aflat și Virgil Stănescu, fost sportiv de performanță și în prezent antreprenor, care a vorbit despre motivația de a investi în România și despre cum percepe climatul economic:

„Mie mi s-a părut întotdeauna un loc de joacă, mai ales în partea asta de sport în care activez, un loc de joacă foarte frumos. Mă simt un copil în cofetărie. De ce România? Păi nu știu… Nu mi-am pus niciodată altă problemă. Am fost, am jucat afară, am trăit afară, dar cumva, în capul meu n-a existat niciodată opțiunea asta. Și întotdeauna aici e acasă pentru mine.”

El a completat ideea cu un mesaj de încredere în potențialul local:

„Chiar am văzut oportunități, chiar am văzut posibilități de a construi ceva, lucruri pe care le-am urmărit și cred că am făcut-o destul de bine până acum. Cu sincope, cu bariere, dar care pot exista oriunde. Vă felicit pentru ziua de astăzi, pentru că puneți laolaltă idei și acest schimb de idei face doar ca noi toți să devenim mai buni.”