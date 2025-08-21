De la preluarea mandatului, Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari

Președintele SUA, Donald Trump, a cumpărat obligațiuni corporative, statale și municipale cu o valoare de peste 100 de milioane de dolari după ce a depus jurământul în luna ianuarie a acestui an, arată o serie de documente financiare publicate săptămâna aceasta, transmite Reuters.

Conform documentelor postat marți online de U.S. Office of Government Ethics, președintele republican miliardar a făcut peste 600 de achiziții financiare după data de 21 ianuarie 2025, ziua când și-a început cel de al doilea mandat la Casa Albă. Documentele nu oferă cifre precise cu privire la fiecare achiziție în parte, dar oferă o imagine de ansamblu.

De exemplu, printre obligațiunile corporative achiziționate de Trump se numără obligațiuni emise de băncile Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, precum și de companii precum Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile USA și UnitedHealth Group. La acestea se adaugă diverse obligațiuni emise de orașe, state, districte și alți emitenți americani. Obligațiunile acoperă domenii care ar putea să câștige de pe urma modificării politicilor americane în perioada administrației Trump.

Familia Trump, cunoscută în special pentru imperiul său imobiliar, hoteluri de lux și terenuri de golf, și-a extins în ultimii ani activitatea către noi domenii, inclusiv media digitală și criptomonede.

Trump Organization, principalul holding care regrupează cea mai mare parte a inițiativelor de afaceri ale președintelui SUA, a anunțat încă înainte de preluarea mandatului de președinte de către Donald Trump, că atunci când vine vorba de controlul asupra companiei, acesta va fi transferat către copiii președintelui, copiind un aranjament care a fost folosit și în primul mandat al lui Trump la Casa Albă.