Deficitul comercial a scăzut cu 15,6% în primele două luni din 2026

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie – februarie 2026 a fost de 4,76 miliarde de euro, în scădere cu 15,6% (878,6 milioane de euro) față de perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

În perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, exporturile FOB au însumat 14,87 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 19,63 miliarde de euro.

Comparativ cu perioada similară din 2025, exporturile au scăzut cu 1,7%, iar importurile s-au diminuat cu 5,5%.

În luna februarie 2026, exporturile FOB au însumat 7,97 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 10,38 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,41 miliarde de euro.

Față de luna februarie 2025, exporturile au crescut cu 1,1%, iar importurile au scăzut cu 3,6%.

Ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse mașini și echipamente de transport (46,7% la export și 36,5% la import) și alte produse manufacturate (27,4% la export și 27,5% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada analizată a fost de 10,82 miliarde de euro la exporturi și de 14,65 miliarde de euro la importuri, reprezentând 72,8% din total exporturi și 74,6% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026 a fost de 4,05 miliarde de euro la exporturi și de 4,98 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27,2% din total exporturi și 25,4% din total importuri.

Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului, cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare și taxele aferente, iar prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) include, pe lângă elementele prețului FOB, costul asigurării și transportului internațional.