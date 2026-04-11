Deficitul comercial al UE cu China în 2025, în creștere cu aproximativ 15,3% față de anul anterior

Deficitul comercial al Uniunii Europene (UE) cu China a ajuns la 359,8 miliarde de euro în 2025, o creștere de aproximativ 15,3% față de 2024, conform datelor publicate vineri de Eurostat, citate de agenția EFE.

În 2025, UE a exportat bunuri către China în valoare de 199,6 miliarde de euro și a importat bunuri în valoare de 559,4 miliarde de euro, a indicat biroul de statistică al UE.

Comparativ cu anul 2024, exporturile au scăzut cu 6,5%, în timp ce importurile au crescut cu 6,4%.

Față de anul 2015, care este utilizat ca punct de referință, exporturile au crescut cu 37,1% de la 145,6 miliarde de euro, iar importurile cu 89% de la 295,9 miliarde de euro, a adăugat Eurostat.

Mașinile, aparatele mecanice și piesele acestora au fost cea mai mare categorie de exporturi în 2025, însumând 45,3 miliarde euro (22,7% din total), urmate de mașini și echipamente electrice, echipamente audiovizuale și accesorii (29 miliarde euro; 14,5%) și vehicule, altele decât materialul rulant feroviar sau de tramvai (16,4 miliarde euro; 8,2%).

Acestea au fost urmate de instrumente optice, fotografice, cinematografice, de precizie, medicale și chirurgicale (15,1 miliarde euro; 7,5%) și produse farmaceutice (13,6 miliarde euro; 6,8%).

Mașinile, aparatele electrice, aparatele audiovizuale și accesoriile au fost cea mai mare categorie de importuri în 2025, însumând 164,9 miliarde euro (29,5% din total), urmate de mașini, aparate mecanice și piesele acestora (106,5 miliarde euro; 19%).

Au urmat produsele chimice organice (34,1 miliarde euro; 6,1%), apoi vehiculele, altele decât materialul rulant de cale ferată sau de tramvai (29,9 miliarde euro; 5,4%), și mobilierul și corpurile de iluminat, lenjeria de pat și saltelele, precum și clădirile prefabricate (21,3 miliarde euro; 3,8%), a precizat biroul de statistică comunitar.